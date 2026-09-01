Il Milan guarda al futuro e blinda i suoi pilastri fondamentali, avviando le grandi manovre per trasformare Adrien Rabiot in un vero e proprio punto di riferimento a lungo termine. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, la dirigenza di via Aldo Rossi ha intenzione di proporre un importante rinnovo contrattuale al centrocampista francese classe 1995 per renderlo un leader assoluto dello spogliatoio. Una mossa strategica che sposa in pieno le recenti dichiarazioni del tecnico Rúben Amorim, il quale, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Venezia, aveva pubblicamente incensato il calciatore definendolo cruciale per il nuovo corso tattico rossonero e auspicando un prolungamento dell'accordo in tempi brevi.

Il peso di Rabiot nel Milan e i dettagli dell'accordo attuale

I primi contatti con Véronique Rabiot e la centralità nel progetto rossonero

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Il blitz di Gerry Cardinale e il nuovo super ingaggio fino al 2030

L'avventura del mediano transalpino all'ombra della Madonnina è iniziata nell'estate del 2025, quando il Milan riuscì a strapparlo all'Olympique Marsiglia per un'operazione complessiva da 9,5 milioni di euro, suddivisi in una parte fissa di 7 milioni e ulteriori 2,5 milioni legati ai bonus. In quell'occasione, Rabiot aveva sottoscritto un contratto triennale con scadenza fissata al 30 giugno 2028, con un'opzione di prolungamento per un quarto anno, a fronte di un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Le sue prestazioni e l'impatto immediato sul campo con la maglia numero 12 hanno convinto la società ad accelerare i tempi per un adeguamento volto a riconoscere la sua centralità tecnica e carismatica.Le grandi manovre per la firma sono già ufficialmente scattate. Il quotidiano torinese ha infatti rivelato che la dirigenza milanista ha allacciato i primi colloqui esplorativi con, madre e storica agente del centrocampista. Nel corso di questi incontri preliminari, il club ha illustrato chiaramente l'intenzione di porre il giocatore al centro della programmazione presente e futura del Diavolo. L'obiettivo è quello di blindare il calciatore prima che sirene di mercato estere possano minare la serenità dell'ambiente, certificando lo status di insostituibile conquistato sul terreno di gioco nel giro di pochi mesi.Il momento chiave della trattativa andrà in scena subito dopo la conclusione della sessione di mercato, quando è previsto un summit di altissimo livello. Sarà direttamente il patron di RedBird,, a incontrare personalmente Véronique Rabiot per entrare nel vivo dei dettagli economici e formalizzare la nuova proposta. L'idea strutturata dal Milan prevede un prolungamento dell'accordo fino al, con un corposo adeguamento dell'ingaggio che toccherà idi euro netti a stagione più bonus. Con questa mossa, Rabiot entrerebbe nella fascia dei giocatori più pagati della rosa rossonera, raggiungendo top player del calibro di Gonçalo Ramos e Mike Maignan.