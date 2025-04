"Siamo in ritardissimo. Non è partito nulla con il direttore sportivo, non è stato scelto Tare. Non è partito nulla per l'allenatore: si dice Allegri o Conte con Tare e Sarri con D'Amico". Così Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha detto la sua sul nuovo direttore sportivo rossonero e non solo. Ecco il suo parere su 'YouTube': "Tutti mi dicono che D'Amico non si muove da Bergamo, io aspetto ancora, ma il problema è che stiamo in ritardo. Trapela da fonti vicino al Milan che non c'è fretta. Vedrete che sposteranno dopo la finale di Coppa Italia, ma rimane indietro".