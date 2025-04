Milan, c’è un favorito nella corsa al ruolo di direttore sportivo

Il Milan, come noto, è alla ricerca di un direttore sportivo e Giorgio Furlani ha contattato vari candidati. Uno è in pole position

Il Milan è alla ricerca di un direttore sportivo: saltata la trattativa, già avanzata, con Fabio Paratici per motivi non ancora precisati, il club di Via Aldo Rossi è ripartito con il 'casting' per individuare la figura più adatta a ricoprire quel ruolo in rossonero.