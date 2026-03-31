Calciomercato Milan, Vlahovic possibile? Incontro con l'agente. E la Juve ...

Come scrive 'Tuttosport' la Juventus sarebbe al lavoro ancora su Dusan Vlahovic, giocatore a cui al momento sarebbero rivolte le attenzioni maggiori da parte della dirigenza bianconera. Come sottolinea il quotidiano gli agenti del serbo hanno parlato con il Milan in merito all'operazione per Kostic del Partizan Belgrado e sarebbero ancora in zona, ma a Torino non ci sarebbe ancora Comolli. Il rinnovo di Vlahovic dipenderebbe dalle commissioni dove ballerebbe ancora qualcosa. Vedremo se la Juventus chiuderà del tutto o se il Milan avrà spazio per provarci e se i recenti contatti per Kostic possano davvero aiutare anche per Vlahovic.