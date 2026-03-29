Dopo il primo colpo di calciomercato in attacco del Milan che ha chiuso per Kostic , i rossoneri dovranno cercare la prima punta titolare per le prossime stagioni. Secondo quanto riportato da 'SportMediaset' i rossoneri starebbero tentando seriamente di soffiare Dusan Vlahovic alla Juventus . La decisione finale del serbo dovrebbe arrivare tra un paio di settimane.

Calciomercato Milan, tentativo per Vlahovic

Come sottolinea il sito la Juventus avrebbe riacceso i contatti con l'agente Darko Ristic per il rinnovo di Vlahovic (che ad oggi resta in scadenza a giugno 2026). L’idea dei bianconeri sarebbe quella di un rinnovo corto (due anni) con un ingaggio tra i 6,5 e i 7 milioni a stagione esclusi i bonus. Da capire ancora le possibili commissioni proprio per Ristic.