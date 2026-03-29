LEGGI ANCHE: Ecco perché il Milan ha chiuso per Kostic: chi è, come gioca, numeri e caratteristiche>>>
Il Milan potrebbe inserirsi in questo modo: potrebbe pareggiare l'offerta economica della Juventus, aggiungendo un ulteriore anno di contratto. Triennale anziché biennale. 'SportMediaset' parla di un'affare possibile per il bilancio rossonero se Leao dovesse partire togliendo dai conti il suo stipendio (5 milioni più bonus). In più prendere il serbo a 'zero' farebbe risparmiare al Milan un investimento copioso per per il cartellino di un grande attaccante. Vedremo se il Diavolo farà davvero questo tentativo. Al momento si tratta solo di un'indiscrezione di calciomercato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA