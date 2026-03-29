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Bomba di calciomercato sul Milan: si tenta lo scippo alla Juve per Vlahovic. I dettagli

Bomba di calciomercato sul Milan: si tenta lo scippo alla Juve per Vlahovic. I dettagli
Calciomercato Milan, 'SportMediaset' lancia la bomba: i rossoneri tentano il clamoroso scippo alla Juventus. Obiettivo Dusan Vlahovic. Ecco tutti i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Dopo il primo colpo di calciomercato in attacco del Milan che ha chiuso per Kostic, i rossoneri dovranno cercare la prima punta titolare per le prossime stagioni. Secondo quanto riportato da 'SportMediaset' i rossoneri starebbero tentando seriamente di soffiare Dusan Vlahovic alla Juventus. La decisione finale del serbo dovrebbe arrivare tra un paio di settimane.

Calciomercato Milan, tentativo per Vlahovic

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Come sottolinea il sito la Juventus avrebbe riacceso i contatti con l'agente Darko Ristic per il rinnovo di Vlahovic (che ad oggi resta in scadenza a giugno 2026). L’idea dei bianconeri sarebbe quella di un rinnovo corto (due anni) con un ingaggio tra i 6,5 e i 7 milioni a stagione esclusi i bonus. Da capire ancora le possibili commissioni proprio per Ristic.

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Il Milan potrebbe inserirsi in questo modo: potrebbe pareggiare l'offerta economica della Juventus, aggiungendo un ulteriore anno di contratto. Triennale anziché biennale. 'SportMediaset' parla di un'affare possibile per il bilancio rossonero se Leao dovesse partire togliendo dai conti il suo stipendio (5 milioni più bonus). In più prendere il serbo a 'zero' farebbe risparmiare al Milan un investimento copioso per per il cartellino di un grande attaccante. Vedremo se il Diavolo farà davvero questo tentativo. Al momento si tratta solo di un'indiscrezione di calciomercato.

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