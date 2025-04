Milan, tutto già sistemato per il rinnovo di Pulisic: cifre e dettagli

Inoltre, Pulisic è riuscito in quest'annata deficitaria per il Diavolo a fare la sua miglior annata di sempre dal punto di vista realizzativo , superando il suo record personale di reti che aveva fissato l'anno passato, con 15 , sempre in maglia Milan. Con Tijjani Reijnders , è stato una certezza e una costante positiva nella stagione milanista.

Nuovo contratto, stipendio più alto per il numero 11

Uno dei motivi per cui Pulisic avrà dal Milan il rinnovo del contratto. Il vincolo attuale, scadenza 30 giugno 2027 con opzione per un'ulteriore stagione, sarà rimpiazzato da un accordo garantito fino al 30 giugno 2029. Il suo stipendio netto stagionale salirà da 4 a 5 milioni di euro. In fin dei conti, ha ripagato la spesa. Costato poco più di 20 milioni di euro, oggi 'Capitan America' vale certamente più del doppio.