Prima di Reijnders, l'ultimo centrocampista centrale rossonero ad avere preso parte a più di 15 gol (15 per l'olandese, ovvero 10 reti e 5 assist nel torneo in corso) in un singolo campionato di Serie A era stato Franck Kessié. Un primato della stagione 2020-2021 (17).