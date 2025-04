Sono 16 i gol finora firmati da Pulisic nella stagione 2024-2025 in tutte le competizioni: record per lo statunitense in una singola stagione nei cinque maggiori campionati europei, considerando sempre tutte le competizioni (superati i 15 centri dell'annata 2023-2024). LEGGI ANCHE: Mercato Milan, Il nodo rinnovo: un futuro ancora da scrivere per Theo Hernandez >>>