Milan, De Maggio: “I rossoneri vogliono da subito Sarri”

Milan, Fonseca subito esonerato? De Maggio: "Il Diavolo vorrebbe Sarri"

"Oggi potrebbe essere il giorno di qualcosa di clamoroso, mi arrivano notizie che il Milan starebbe pensando di esonerare oggi Fonseca perché vorrebbe sin da subito il nuovo allenatore che sarebbe Sarri. Da monitorare ciò che accade a Milano. Dopo un vertice tenutosi tra i dirigenti del Milan si starebbe pensando ad esonerare subito Fonseca per prendere Sarri. Conte? S'era vociferato che potesse andare al Milan, ma Antonio Conte al Milan non ci sarebbe mai andato perchè in quel club non si capisce chi decide, se conta Cardinale, se Scaroni o Ibrahimovic".