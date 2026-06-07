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Milan, Rangnick attende Cardinale. Il prezzo per Maignan. Vecchia fiamma per l’attacco

Milan, Rangnick attende Cardinale. Il prezzo per Maignan. Vecchia fiamma per l'attacco
Rassegna Milan - Le notizie principali: Glasner e Rangnick restano in prima fila, decide Cardinale. Maignan futuro in bilico. Vecchio obiettivo per l'attacco
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Glasner entusiasta del progetto rossonero. Rangnick aspetta la risposta di Cardinale. Maignan futuro in bilico. Per l'attacco rispunta un vecchio obiettivo: la rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura. Ecco le news che abbiamo analizzato per voi.

Rangnick aspetta Cardinale

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Come scrive La Gazzetta dello Sport, il ct dell’Austria Rangnick ha parlato due volte con Cardinale, Ibrahimovic e Calvelli. Può sposare il progetto Milan, ma vuole scegliere l’allenatore, il direttore sportivo e la filosofia calcistica delle giovanili e degli scout. Ralf vuole essere certo del suo futuro prima dell'esordio ai Mondiali, con un sì o un no da parte del Milan. Il futuro del Milan si gioca sulle richieste di pieni poteri avanzate da Ralf Rangnick a Gerry Cardinale: il CT dell'Austria vuole garanzie importanti per ottenere totale libertà sotto tutti i punti di vista. Il Milan deve cercare una strada univoca da seguire, non sostenere ancora divisioni interne.

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Glasner attende il Milan

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Come scrive La Gazzetta dello Sport, chi è vicino a Glasner lo descrive come entusiasta della possibilità di guidare la prima big della sua carriera. Nella sua testa ha già sposato il progetto Milan spiegando nel meeting di sei ore con i rossoneri come vorrebbe giocare. La scelta di Oliver Glasner sembra quella migliore possibile al momento per il Milan di Cardinale: l'ex Crystal Palace gioca un calcio moderno e permetterebbe ai rossoneri di mantenere la difesa a tre, visto che gioca con il 3-4-2-1. Non servirebbe sulla carta una grossa rivoluzione sul calciomercato.

Maignan sempre in bilico

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Come scrive La Gazzetta dello Sport, Mike Maignan è rimasto deluso dall'esonero di Massimiliano Allegri e del suo staff. Il suo agente, Jonathan Kebe, sta lavorando nel caso in cui il francese decidesse di partire, ma non sono attese mosse drastiche alla Leao. L'idea del Milan è quella di non cedere Maignan e comunque non lo lascerà andare per meno di 40-50 milioni di euro. Il francese ha firmato un rinnovo importante fino al 2031 a quota 5 milioni di euro più bonus a stagione. Il Milan ha il coltello dalla parte del manico e può sparare alto: 40-50 milioni di euro è una richiesta alta per un giocatore importantissimo, ma che è un classe 1995.

Rispunta Mateta per l'attacco

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Si continua a parlare del possibile arrivo di Glasner al Milan: questo aprirebbe le porte a un possibile nuovo assalto a Mateta per l'attacco. Come sottolinea Tuttosport, Mateta ha ancora il contratto in scadenza a giugno 2027 e potrebbe costare molto meno in questa sessione di calciomercato. Glasner è arrivato al Crystal Palace nel 2024 e con Mateta ha giocato di fatto due stagioni: nel 2024-25 il francese ha giocato 37 partite in Premier League segnando 14 gol con gli xG (gol attesi) fissati a quota 13.53. Nel 2025-26, la prima punta ha giocato 32 gare nel campionato inglese segnando 12 reti con gli xG a quota 14.51 (dati dal sito Sofascore).

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