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Milan, se arriva Glasner si riapre la pista Mateta: ecco quanto costa e i numeri con l’allenatore

Milan, se arriva Glasner si riapre la pista Mateta: ecco quanto costa e i numeri con l'allenatore
Il Milan valuta Jean-Philippe Mateta per l'attacco in caso di arrivo di Oliver Glasner. L'ingaggio è in linea e il prezzo è inferiore rispetto a gennaio
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Con il Milan che continua la ricerca del suo nuovo allenatore, non si placano le voci sui possibili arrivi in questa sessione di calciomercato. Tra i candidati principali per la panchina dei rossoneri resta Oliver Glasner. Se dovesse arrivare davvero l'ex allenatore del Crystal Palace tornerebbero sempre più forti le notizie di un possibile interesse del Milan per Jean-Philippe Mateta, attaccante francese che ha deciso la finale di Conference League grazie al suo gol contro il Rayo Vallecano.

Calciomercato Milan, Mateta sempre possibile

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Come scrive Tuttosport, nel caso in cui il Milan dovesse scegliere Glasner come nuovo allenatore, si potrebbe riaprire la pista che porta a Mateta per l'attacco. La prima punta francese era stata a un passo dai rossoneri a gennaio per circa 35 milioni di euro. Trattativa saltata per i problemi al ginocchio del classe 1997. Nel frattempo, Mateta ha ancora il contratto in scadenza a giugno 2027 e potrebbe costare molto meno in questa sessione di calciomercato. Quello del centravanti sarà il primo problema da risolvere: non c'è nessuna certezza nel reparto al momento e Mateta potrebbe essere un punto di riferimento per Glasner.

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Mateta resta una possibilità interessante per il calciomercato del Milan e potrebbe cambiare qualcosa anche perché i rossoneri cambieranno tutto l'organigramma. A livello di stipendio, ha un ingaggio di poco inferiore ai 3 milioni di euro netti a stagione di parte fissa, quindi pienamente in linea con il tetto dei rossoneri. Sul problema al ginocchio ricordiamo che Mateta ha saltato 6 partite in campionato da febbraio, ma poi ha giocato con continuità. I Mondiali 2026 con la Francia potrebbero essere una cartina tornasole anche sullo stato di salute della prima punta. Glasner è arrivato al Crystal Palace nel 2024 e con Mateta ha giocato di fatto due stagioni: nel 2024-25 il francese ha giocato 37 partite in Premier League segnando 14 gol con gli xG (gol attesi) fissati a quota 13.53. Nel 2025-26, la prima punta ha giocato 32 gare nel campionato inglese segnando 12 reti con gli xG a quota 14.51 (dati dal sito Sofascore). Numeri molto importanti: sappiamo già che Mateta è la prima punta perfetta per il 3-4-2-1 dell'austriaco e nel Milan manca totalmente un giocatore fisico del genere.

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