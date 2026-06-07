I numeri con Glasner: l'analisi

Mateta resta una possibilità interessante per il calciomercato del Milan e potrebbe cambiare qualcosa anche perché i rossoneri cambieranno tutto l'organigramma. A livello di stipendio, ha un ingaggio di poco inferiore ai 3 milioni di euro netti a stagione di parte fissa, quindi pienamente in linea con il tetto dei rossoneri. Sul problema al ginocchio ricordiamo che Mateta ha saltato 6 partite in campionato da febbraio, ma poi ha giocato con continuità. I Mondiali 2026 con la Francia potrebbero essere una cartina tornasole anche sullo stato di salute della prima punta. Glasner è arrivato al Crystal Palace nel 2024 e con Mateta ha giocato di fatto due stagioni: nel 2024-25 il francese ha giocato 37 partite in Premier League segnando 14 gol con gli xG (gol attesi) fissati a quota 13.53. Nel 2025-26, la prima punta ha giocato 32 gare nel campionato inglese segnando 12 reti con gli xG a quota 14.51 (dati dal sito Sofascore). Numeri molto importanti: sappiamo già che Mateta è la prima punta perfetta per il 3-4-2-1 dell'austriaco e nel Milan manca totalmente un giocatore fisico del genere.