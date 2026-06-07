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Rangnick indica Glasner al Milan: l’allenatore entusiasta della possibilità. Progetto già in testa

Rangnick indica Glasner al Milan: l'allenatore entusiasta delle possibilità. Progetto già in testa
Oliver Glasner studia il Milan: pronto il passaggio al modulo 3-4-2-1 con Pulisic e Nkunku. Entusiasta del progetto rossonero: ecco i dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Siamo alla fine della prima settimana di giugno e il Milan si avvicina alle scelte definitive: Gerry Cardinale deve prendere le sue decisioni, sia per quanto riguarda la dirigenza, sia per quanto riguarda l'allenatore. Nel secondo caso il nome in pole position resta quello di Oliver Glasner, incontrato in settimana dai rossoneri e profilo che ha già lavorato con Rangnick ai tempi del Salisburgo. Ecco le ultime novità a riguardo.

Glasner entusiasta del Milan

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Come scrive La Gazzetta dello Sport, Rangnick ha indicato Oliver Glasner come il profilo adatto per diventare il nuovo allenatore del Milan. Anche se dovesse sfumare l'arrivo del CT dell'Austria, i rossoneri valuterebbero comunque l'ex tecnico del Crystal Palace. Come rivela il quotidiano, chi è vicino a Glasner lo descrive come entusiasta della possibilità di guidare la prima big della sua carriera. Nella sua testa ha già sposato il progetto Milan spiegando nel meeting di sei ore con i rossoneri come vorrebbe giocare. L’alternativa per il Milan è Pochettino.

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La scelta di Oliver Glasner sembra quella migliore possibile al momento per il Milan di Cardinale: l'ex Crystal Palace gioca un calcio verticale, aggressivo e moderno, sfruttando il Gegenpressing tanto caro a Rangnick e alla scuola Red Bull. Il summit di ben sei ore rivela che il Milan sia comunque convinto del profilo dell'allenatore austriaco ed è molto rincuorante che Glasner abbia già studiato il Milan e che sia pronto ed entusiasta di partire. Glasner potrebbe traslare il suo 3-4-2-1 anche con la rosa del Diavolo: mancherebbe una prima punta fisica che andrebbe presa sul calciomercato, ma i profili di Pulisic e Nkunku sarebbero ideali come giocatori offensivi dietro l'attaccante centrale. Il tempo delle decisioni è in arrivo e Cardinale dovrebbe sciogliere i dubbi da lunedì in poi.

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