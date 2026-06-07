Un bel segnale per il Diavolo: l'analisi

La scelta di Oliver Glasner sembra quella migliore possibile al momento per il Milan di Cardinale: l'ex Crystal Palace gioca un calcio verticale, aggressivo e moderno, sfruttando il Gegenpressing tanto caro a Rangnick e alla scuola Red Bull. Il summit di ben sei ore rivela che il Milan sia comunque convinto del profilo dell'allenatore austriaco ed è molto rincuorante che Glasner abbia già studiato il Milan e che sia pronto ed entusiasta di partire. Glasner potrebbe traslare il suo 3-4-2-1 anche con la rosa del Diavolo: mancherebbe una prima punta fisica che andrebbe presa sul calciomercato, ma i profili di Pulisic e Nkunku sarebbero ideali come giocatori offensivi dietro l'attaccante centrale. Il tempo delle decisioni è in arrivo e Cardinale dovrebbe sciogliere i dubbi da lunedì in poi.