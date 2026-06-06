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Ravezzani duro sulla gestione di Cardinale: “Dilettanti. Capitolo sconcertante per il Milan”

Ravezzani duro sulla gestione di Cardinale: 'Dilettanti. Capitolo sconcertante per il Milan'
Il giornalista Fabio Ravezzani attacca duramente Gerry Cardinale su X per lo stallo sulla panchina e l'organigramma del Milan. Ecco le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il caos societario del Milan continua a generare malumore nei tifosi che iniziano a protestare sempre di più. Giornalisti e addetti ai lavori, invece, si 'fermano' a critiche importanti specialmente per quanto riguarda la gestione delle ultime settimane del club. Il Milan non ha un allenatore e un organigramma, ma i rossoneri non hanno fretta di decidere, volendosi prendere tutto il tempo possibile. Duro l'attacco del giornalista Fabio Ravezzani che come al solito non si è risparmiato con le critiche sulla gestione di Gerry Cardinale. Ecco il suo parere tramite il suo profilo sul social X.

Ravezzani attacca la gestione di Cardinale

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"La gestione Cardinale scrive un altro capitolo sconcertante per il Milan. Cacciata tutta la linea di comando senza un’alternativa pronta, all'inizio di una nuova stagione si annaspa in una confusa ricerca di candidati. E, peggio, si comunica che è bello fare le cose con calma. Dilettanti".

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Serve muoversi in fretta

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Le parole senza filtri di Fabio Ravezzani evidenziano un altro aspetto spesso criticato nel Milan di Cardinale, ovvero la comunicazione dei rossoneri. Il processo della scelta del nuovo allenatore e delle nuova dirigenza è fondamentale e ci sta che ci si prenda il tempo giusto, ma forse andava comunicato in modo diverso. Il rischio è un effetto boomerang con i tifosi che sono già in rivolta e pronti ad aumentare la loro protesta contro l'operato di Gerry Cardinale. L'unica vera risposta concreta a questo stallo passa attraverso le scelte: il Milan deve decidere nello stretto giro di posta quale strada seguire, senza guardarsi indietro. Manca sempre meno alla sessione estiva di mercato e il Diavolo deve programmare ancora tutto.

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