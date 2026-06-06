Serve muoversi in fretta

Le parole senza filtri di Fabio Ravezzani evidenziano un altro aspetto spesso criticato nel Milan di Cardinale, ovvero la comunicazione dei rossoneri. Il processo della scelta del nuovo allenatore e delle nuova dirigenza è fondamentale e ci sta che ci si prenda il tempo giusto, ma forse andava comunicato in modo diverso. Il rischio è un effetto boomerang con i tifosi che sono già in rivolta e pronti ad aumentare la loro protesta contro l'operato di Gerry Cardinale. L'unica vera risposta concreta a questo stallo passa attraverso le scelte: il Milan deve decidere nello stretto giro di posta quale strada seguire, senza guardarsi indietro. Manca sempre meno alla sessione estiva di mercato e il Diavolo deve programmare ancora tutto.