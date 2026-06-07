Il futuro del Milan (qui le notizie live) si dovrebbe decidere a partire dalla prossima settimana e si potrebbe giocare tra Milano e gli Stati Uniti. Gerry Cardinale ha rivoluzionato i rossoneri esonerando Massimiliano Allegri e azzerando la dirigenza, ma dopo più di dieci giorni serve arrivare alle scelte perché il tempo stringe sempre di più. Parliamo di un asse tra Milan e gli states perché il candidato numero uno per diventare il nuovo direttore tecnico dei rossoneri resta Ralf Rangnick che sarà impegnato con la sua Austria nei Mondiali 2026. Le grandi manovre sono pronte a entrare nel vivo ed è arrivato il momento delle decisioni finali.