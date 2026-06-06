Ragnick al Milan? Le ultime da Moretto—
Nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fornito aggiornamenti sulla telenovela tra il Milan e Rangnick, L'esperto di calciomercato ha sottolineato che i contatti tra le parti stanno proseguendo, ma per portare la barca in porto occorre sciogliere alcuni nodi. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.
"Non ci sono ancora novità sostanziali sul fronte Ralf Rangnick. La situazione è in una fase di totale valutazione e le videochiamate tra le parti continuano a profusione. Il momento è molto particolare per via dell'inizio dei Mondiali, il che rende le cose difficili sia per il commissario tecnico sia per la Federazione austriaca. L'Austria ha già proposto il rinnovo a Rangnick, soddisfacendo ogni sua richiesta pur di trattenerlo fino al prossimo Europeo".
La palla passa a Cardinale—
Successivamente, Moretto ha ribadito che il via libera di Gerry Cardinale resta fondamentale per quanto riguarda la scelta finale del Milan.
"Adesso la palla passa a Gerry Cardinale. Bisognerà capire se il proprietario del Milan vorrà assecondare tutte le pretese avanzate dal dirigente tedesco. Infine, molto dipenderà dalle intenzioni dello stesso Rangnick. Il tecnico deve decidere se proseguire la carriera da allenatore di una nazionale o se tornare a ricoprire il ruolo di manager societario già svolto in passato".
Il nodo Mondiale—
Lo scenario migliore sarebbe il raggiungimento di un accordo prima del Mondiale, per inserire almeno un tassello del puzzle che Cardinale e Ibrahimovic stanno provano a ricomporre. Sia il tecnico tedesco che l'ex calciatore svedese, infatti, saranno impegnati alla Coppa del Mondo anche se in vesti diverse: Ibra commenterà l'evento per 'FOX Sports', mentre Rangnick guiderà l'Austria, di ritorno ai Mondiali dopo 28 anni. Se la trattativa dovesse sfumare, potrebbe prendere quota la pista Ramon Planes, direttore sportivo con cui il Milan ha avviato i contatti da tempo.
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