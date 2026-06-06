Nell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fornito aggiornamenti sulla telenovela tra il Milan e Rangnick , L'esperto di calciomercato ha sottolineato che i contatti tra le parti stanno proseguendo, ma per portare la barca in porto occorre sciogliere alcuni nodi. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni.

Il nodo Mondiale

Lo scenario migliore sarebbe il raggiungimento di un accordo prima del Mondiale, per inserire almeno un tassello del puzzle che Cardinale e Ibrahimovic stanno provano a ricomporre. Sia il tecnico tedesco che l'ex calciatore svedese, infatti, saranno impegnati alla Coppa del Mondo anche se in vesti diverse: Ibra commenterà l'evento per 'FOX Sports', mentre Rangnick guiderà l'Austria, di ritorno ai Mondiali dopo 28 anni. Se la trattativa dovesse sfumare, potrebbe prendere quota la pista Ramon Planes, direttore sportivo con cui il Milan ha avviato i contatti da tempo.