Ora è il tempo delle scelte

Mauricio Pochettino e Ralf Rangnick sono profili di grande esperienza, ma la loro temporanea indisponibilità in un periodo cruciale per la costruzione del nuovo Milan rischia di rallentare la programmazione per i rossoneri, con il club che già in netto ritardo rispetto alle altre squadre in Serie A. Il calciomercato estivo richiede un piano chiaro e preciso e uomini in grado di prendere le decisioni giuste. Oliver Glasner sarebbe già pronto e disponibile, visto che ha lasciato a fine stagione il Crystal Palace. Scegliere lui permetterebbe al Diavolo di aggirare il problema Mondiali, anche in caso di scelta di Rangnick come direttore tecnico, visto che avrebbe in panchina un suo uomo di fiducia, con l'arrivo, nel caso, di un direttore sportivo che lui conosce bene. Il tempo delle scelte si avvicina visto che siamo già alla fine della prima settimana di giugno.