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Rangnick attende la risposta del Milan entro pochi giorni: c’è l’ostacolo Austria

Rangnick attende la risposta del Milan entro pochi giorni: c’è l'ostacolo Austria
Il Milan stringe i tempi per la panchina e l'assetto societario. Rangnick chiede pieni poteri, ma c'è l'ostacolo Mondiali con l'Austria. Ecco i dettagli da La Gazzetta dello Sport
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

In arrivo il tempo delle decisioni per il Milan: la prossima settimana sembra essere quella decisiva per definire il futuro dei rossoneri sia in panchina sia sotto l'aspetto societario, visto che manca sempre meno tempo all'inizio della prossima sessione di calciomercato. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović sono al lavoro per stringere i tempi e individuare i profili ideali per il rilancio del club. I prossimi giorni sembrano poter essere quelli delle scelte finali, con l'accoppiata Rangnick-Glasner che resta ancora un'opzione tra le più probabili. L'attuale CT dell'Austria ha chiesto garanzie e vorrebbe inserire i suoi uomini e gestire tutto a partire dalle giovanili rossonere.

Progetto Rangnick più complicato con i Mondiali

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Come scrive La Gazzetta dello Sport, con l'inizio dei Mondiali diventeranno più complicate le piste Pochettino per la panchina e Rangnick come direttore tecnico del Milan, visto che saranno entrambi impegnati rispettivamente con USA e Austria. Più complesse, ma non impraticabili, sottolinea la rosea. Rangnick deve dare una risposta alla Federazione austriaca in tempi brevi sulla proposta di rinnovo e per questo aspetta che il Milan gli dica sì o no entro pochi giorni: l'attuale CT potrebbe diventare il nuovo direttore tecnico dei rossoneri. Se da un lato affidarsi alla coppia Rangnick-Glasner faciliterebbe la costruzione del nuovo Milan, dall'altro potrebbe creare qualche turbativa importante per l’Austria.

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Ora è il tempo delle scelte

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Mauricio Pochettino e Ralf Rangnick sono profili di grande esperienza, ma la loro temporanea indisponibilità in un periodo cruciale per la costruzione del nuovo Milan rischia di rallentare la programmazione per i rossoneri, con il club che già in netto ritardo rispetto alle altre squadre in Serie A. Il calciomercato estivo richiede un piano chiaro e preciso e uomini in grado di prendere le decisioni giuste. Oliver Glasner sarebbe già pronto e disponibile, visto che ha lasciato a fine stagione il Crystal Palace. Scegliere lui permetterebbe al Diavolo di aggirare il problema Mondiali, anche in caso di scelta di Rangnick come direttore tecnico, visto che avrebbe in panchina un suo uomo di fiducia, con l'arrivo, nel caso, di un direttore sportivo che lui conosce bene. Il tempo delle scelte si avvicina visto che siamo già alla fine della prima settimana di giugno.

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