Un elemento cruciale—
Le voci intorno a Mike Maignan riflettono il delicato momento che sta vivendo il Milan. Nonostante ci sia un rinnovo importante fino al 2031, l'assenza di punti fissi all'interno del mondo rossonero lascia dubbi su tutti, anche sul capitano della squadra. Maignan è stato fondamentale nella stagione del Diavolo, giocando ad altissimi livelli, specialmente nella prima parte del campionato. Per questo sarebbe una cessione pesante dal punto di vista tattico, ma il Milan ha il coltello dalla parte del manico e può sparare alto: 40-50 milioni di euro è una richiesta alta per in giocatore importantissimo, ma che è un classe 1995. Il vero nodo resta però legato alle ambizioni del progetto rossonero: con un piano chiaro per il presente e per il futuro, le possibilità che Maignan resti al Milan si alzerebbero in modo importante.
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