Il Milan vive nell'incertezza societaria e in panchina e questo può portare a dubbi anche nei suoi giocatori: Rafael Leao ha già espresso il suo desiderio di lasciare i rossoneri in estate, alla ricerca di un campionato più competitivo della Serie A. Iniziano le voci anche su un altro big della rosa del Milan ovvero Mike Maignan : il portiere rossonero ha rinnovato il suo contratto nel 2026, firmando a 5 milioni di euro più bonus fino al 2031 . Un accordo importante sia per il giocatore che per la squadra che però non esclude del tutto una possibile cessione durante il calciomercato estivo . Molto dipenderà dalle scelte del Milan.

Calciomercato Milan, l'agente di Maignan al lavoro

Come scrive La Gazzetta dello Sport, Mike Maignan è rimasto deluso dall'esonero di Massimiliano Allegri e del suo staff, ma è concentrato sui Mondiali con la Francia e deciderà il suo futuro quando il Milan avrà una dirigenza e un nuovo allenatore. Il suo agente, Jonathan Kebe, sta lavorando nel caso in cui il francese decidesse di partire, ma non sono attese mosse drastiche alla Leao. L'idea del Milan è quella di non cedere Maignan che anche Cardinale stima: è considerato parte dello zoccolo duro del progetto. L'agente del calciatore resta comunque al lavoro, ma il Diavolo non lo lascerà andare per meno di 40-50 milioni.