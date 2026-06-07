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Mike Maignan riflette sul futuro al Milan: l’agente già a lavoro. Ecco la richiesta del Diavolo

Mike Maignan riflette sul futuro al Milan: l'agente già a lavoro. Ecco la richiesta del Diavolo
Mike Maignan riflette sul futuro al Milan dopo l'esonero di Allegri. Il rinnovo fino al 2031 non esclude la cessione: la richiesta di Cardinale
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan vive nell'incertezza societaria e in panchina e questo può portare a dubbi anche nei suoi giocatori: Rafael Leao ha già espresso il suo desiderio di lasciare i rossoneri in estate, alla ricerca di un campionato più competitivo della Serie A. Iniziano le voci anche su un altro big della rosa del Milan ovvero Mike Maignan: il portiere rossonero ha rinnovato il suo contratto nel 2026, firmando a 5 milioni di euro più bonus fino al 2031. Un accordo importante sia per il giocatore che per la squadra che però non esclude del tutto una possibile cessione durante il calciomercato estivo. Molto dipenderà dalle scelte del Milan.

Calciomercato Milan, l'agente di Maignan al lavoro

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Come scrive La Gazzetta dello Sport, Mike Maignan è rimasto deluso dall'esonero di Massimiliano Allegri e del suo staff, ma è concentrato sui Mondiali con la Francia e deciderà il suo futuro quando il Milan avrà una dirigenza e un nuovo allenatore. Il suo agente, Jonathan Kebe, sta lavorando nel caso in cui il francese decidesse di partire, ma non sono attese mosse drastiche alla Leao. L'idea del Milan è quella di non cedere Maignan che anche Cardinale stima: è considerato parte dello zoccolo duro del progetto. L'agente del calciatore resta comunque al lavoro, ma il Diavolo non lo lascerà andare per meno di 40-50 milioni.

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Un elemento cruciale

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Le voci intorno a Mike Maignan riflettono il delicato momento che sta vivendo il Milan. Nonostante ci sia un rinnovo importante fino al 2031, l'assenza di punti fissi all'interno del mondo rossonero lascia dubbi su tutti, anche sul capitano della squadra. Maignan è stato fondamentale nella stagione del Diavolo, giocando ad altissimi livelli, specialmente nella prima parte del campionato. Per questo sarebbe una cessione pesante dal punto di vista tattico, ma il Milan ha il coltello dalla parte del manico e può sparare alto: 40-50 milioni di euro è una richiesta alta per in giocatore importantissimo, ma che è un classe 1995. Il vero nodo resta però legato alle ambizioni del progetto rossonero: con un piano chiaro per il presente e per il futuro, le possibilità che Maignan resti al Milan si alzerebbero in modo importante.

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