Secondo Moretto, la Juventus avrebbe preso in considerazione l'operazione solo se l'ex portiere del Lille non avesse rinnovato con i rossoneri e, di conseguenza, si fosse liberato a zero. Con l'attuale situazione contrattuale. e le richieste altissime del Milan, la 'vecchia Signora' avrebbe virato su altri obiettivi. Il possibile addio di Maignan in sponda bianconera, perciò, non avverrà.