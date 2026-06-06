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Calciomercato Milan, Moretto: “Maignan-Juventus? Non c’è nulla tra i due”

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Matteo Moretto, esperto di mercato, ha voluto spazzare via ogni dubbio: nessun interesse della Juventus per Maignan del Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Le tensioni dell'ultimo periodo in Casa Milan rischiano di scatenare un effetto domino sul mercato. Stamattina la Gazzetta dello Sport ha parlato di una clamorosa indiscrezione che riguarda il futuro di Mike Maignan, smentita poi dal noto esperto di mercato Matteo Moretto.

Secondo il quotidiano, Maignan avrebbe riacceso i contatti con la Juventus, notizia che ovviamente, in Casa Milan, è stata letta subito male dai tifosi. La smentita, però, è arrivata direttamente stasera da Moretto. L'esperto di mercato ha, infatti, dichiarato che la Juventus ha altri obiettivi al momento:

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“Il rumor Maignan-Juve non era solo un rumor prima che Maignan rinnovasse. Credo che il portiere abbia sbloccato il suo rinnovo col Milan intorno a gennaio-febbraio di quest’anno. Mi ricordo che a novembre-dicembre la Juventus aveva contattato Maignan e si era fatta avanti per il giocatore, offrendo verbalmente anche un contrato importante a livello di cifre. Poi la situazione rinnovo col Milan si è sbloccata e il futuro di Maignan si è tinto di rossonero. Ad oggi, nonostante i rumor, credo che non ci sia nulla tra Juventus e Maignan. La Juventus non contempla la possibilità di arrivare a Maignan e di aprire una trattativa con il Milan, anche perché se il giocatore avesse voluto andare alla Juventus questo matrimonio si sarebbe dovuto fare a zero, eventualmente. La Juventus ha altri obiettivi”.

Secondo Moretto, la Juventus avrebbe preso in considerazione l'operazione solo se l'ex portiere del Lille non avesse rinnovato con i rossoneri e, di conseguenza, si fosse liberato a zero. Con l'attuale situazione contrattuale. e le richieste altissime del Milan, la 'vecchia Signora' avrebbe virato su altri obiettivi. Il possibile addio di Maignan in sponda bianconera, perciò, non avverrà.

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