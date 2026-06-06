“Il rumor Maignan-Juve non era solo un rumor prima che Maignan rinnovasse. Credo che il portiere abbia sbloccato il suo rinnovo col Milan intorno a gennaio-febbraio di quest’anno. Mi ricordo che a novembre-dicembre la Juventus aveva contattato Maignan e si era fatta avanti per il giocatore, offrendo verbalmente anche un contrato importante a livello di cifre. Poi la situazione rinnovo col Milan si è sbloccata e il futuro di Maignan si è tinto di rossonero. Ad oggi, nonostante i rumor, credo che non ci sia nulla tra Juventus e Maignan. La Juventus non contempla la possibilità di arrivare a Maignan e di aprire una trattativa con il Milan, anche perché se il giocatore avesse voluto andare alla Juventus questo matrimonio si sarebbe dovuto fare a zero, eventualmente. La Juventus ha altri obiettivi”.
Secondo Moretto, la Juventus avrebbe preso in considerazione l'operazione solo se l'ex portiere del Lille non avesse rinnovato con i rossoneri e, di conseguenza, si fosse liberato a zero. Con l'attuale situazione contrattuale. e le richieste altissime del Milan, la 'vecchia Signora' avrebbe virato su altri obiettivi. Il possibile addio di Maignan in sponda bianconera, perciò, non avverrà.
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