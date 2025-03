Lecce-Milan 2-3, i rossoneri prima vedono il baratro, finendo sotto di due reti, poi rimontano nella ripresa in pochi minuti. Questo grazie all'ingresso nel secondo tempo di Rafael Leao e grazie ai due gol di Pulisic. I due esterni del Diavolo si confermano i migliori come è successo in tante delle partite stagionali. I numeri dello statunitense continuano a crescere a sorprendere. Ecco le ultime anche sul rinnovo.