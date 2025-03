Lecce-Milan, le pagelle di Leao: non merita la panchina! Gli basta…

Lecce-Milan 2-3 , i rossoneri vedono prima il fondo. Nel primo tempo giocano bene, ma subiscono gol dopo pochi minuti. Nella ripresa arrivare il raddoppio dei padroni di casa, ma il Diavolo non si perde d'animo e in pochi minuti rimonta e riesce a portarsi a casa tre punti. Rafael Leao , partito dalla panchina con Jimenez titolare, è entrato al 46' cambiando il volto della partita. Suoi i sui due guizzi che hanno propiziato il 2-1 e il 2-3 rossonero.

Ecco, quindi, il confronto tra le pagelle dei principali quotidiani sportivi, ma non solo, e quelle di 'PianetaMilan.it'. Tutti concordano sul fatto che il portoghese, sicuramente, sia stato uno dei migliori in campo, con voti molto molto vicini tra loro sul sette se non di più. Sicuramente la sua entrata nella ripresa è stata decisiva per la rimonta del Milan. Ecco le pagelle di Leao per Lecce-Milan. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA