"Ci auguriamo che la dirigenza abbia capito tutti i problemi. Non ci hanno fatto vedere nulla, non è andato bene niente". Così Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha parlato della ricerca del direttore sportivo da parte del Milan e di Fabio Paratici . Ecco le sue parole su 'YouTube': "Il Milan rischierà di avere ripercussione anche nella prossima stagione perché sono stati miopi. Non hanno capito che gli investimenti sono diversi dai costi. Servirebbe prendere un ben direttore tecnico che coordini. Un direttore sportivo anche non della statura di un Paratici o di un Tare se arriverà il dt. A livello politico, mi dicono, che va il Lega sono per starci".

Milan, Pellegatti: "Spero che la dirigenza abbia capito gli errori. Paratici ti dava..."

Pellegatti continua con la sua analisi: "Una delle forze dell'Inter è la presenza ovunque di Marotta, che acquista credibilità. Anche con Fassone eravamo più rappresentati a livello politico, anche lì hanno sbagliato molto. Paratici era importante anche a livello politico, era conosciuto, rispettato e temuto. Son fiducioso per domenica e anche per il derby. La cosa più bella che abbiamo ora è il gruppo di giocatori, sperando che non lo smontino. Per ora si continua a decidere di non decidere, perché sanno che non possono sbagliare sul ds e l'allenatore. Sperando che la dirigenza capisca quanti e quali errori abbia fatto e che cerchi di rimediare".