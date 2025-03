Milan, Musah: la dirigenza è convinta. E il suo valore sarebbe salito

Milan, Musah convince la società. Per la dirigenza il suo valore è aumentato

Come riportato da Calciomercato.com, la dirigenza del Milan sarebbe convinta delle qualità di Musah tanto che gli avrebbe rinnovato la fiducia di recente. Moncada, si legge, sarebbe convinto di come il centrocampista sia tra i pochi in rosa con un motore da Premier League. Lo statunitense è arrivato nell'etate 2024 per circa 20 milioni di euro e secondo il Milan, il suo valore sul calciomercato, sarebbe salito a circa 30 milioni. Una fiducia, quella della società, più volte ribadita allo stesso calciatore.