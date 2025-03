Milan-Como 2-1, i rossoneri portano a casa tre punti molto importanti per la stagione. Il Diavolo può sperare ancora in un posto in Europa per la prossima stagione. La squadra di Conceicao fa ancora tantissima fatica contro i ragazzi di Cesc Fabregas che dominano il primo tempo e giocano bene anche nella ripresa, salvo poi farsi rimontare dalla foga rossonera. Yunus Musah è stato sostituito nel secondo tempo ed è uscito tra i fischi di San Siro. Fischi che sono arrivati anche per due clamorosi errori dello statunitense: un gol sbagliato a porta vuota e uno stop mancato a un passo dall'area di rigore avversaria. Ecco i voti e le pagelle dello statunitense dai maggiori quotidiani sportivi italiani in edicola. PROSSIMA SCHEDA