Una mattinata di fuoco scuote il calciomercato del Milan tra summit strategici in sede, il blitz del Fenerbahçe per Rafael Leão e le visite mediche di Sankhoun Diawara. Tra colpi di scena europei, le strategie per la trequarti e le verità di Rúben Amorim, la dirigenza rossonera accelera decisamente in entrata. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' della mattina di oggi, martedì 28 luglio 2026, selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'. 1. Clamoroso a Casa Milan: vertice in corso per Rafael Leão È in corso un vertice di mercato - a 'Casa Milan' - tra la dirigenza del Diavolo e gli emissari del Fenerbahçe per un eventuale trasferimento a Istanbul di Rafael Leão. Il club turco ha rotto gli indugi presentando una proposta ufficiale sul tavolo: un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 42 milioni di euro complessivi. La risposta del Milan non si è fatta attendere. La richiesta del club di Via Aldo Rossi resta ferma a 50 milioni di euro, da versare però a titolo definitivo senza formule dilazionate. Le parti continuano a trattare per trovare la quadra definitiva. 2. Sfumato Karetsas, spunta l'ipotesi Soulé per l'attacco Nel caso in cui l'addio di Leão dovesse concretizzarsi, la dirigenza si è già mossa per non farsi trovare impreparata. È però tramontata definitivamente la pista che portava al talento belga Konstantinos Karetsas: il trequartista è ormai promesso sposo del Borussia Dortmund, che ha chiuso l'operazione per 32 milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Con Karetsas sfumato, nelle ultime ore è emerso un nome nuovo: Matías Soulé. L'esterno argentino, attualmente in forza alla Roma, è stato ufficialmente proposto al Milan. Il profilo risponde all'identikit tecnico cercato per la trequarti rossonera e la pista potrebbe scaldarsi rapidamente. 3. Il giorno di Sankhoun Diawara: visite mediche e firma Se sul fronte cessioni si lavora sotto traccia, in entrata oggi è la giornata di Sankhoun Diawara. Il giovane centrocampista è sbarcato a Milano questa mattina e si è subito diretto alla clinica "La Madonnina" per svolgere le visite mediche di rito. L'operazione con il Troyes è stata conclusa per una cifra fissa di 3 milioni di euro, a cui verrà aggiunta una percentuale sulla futura rivendita a favore del club francese. Nel tardo pomeriggio è prevista la firma del contratto a Casa Milan, seguita dall'annuncio ufficiale. 4. Il punto sulle cessioni: i casi Maignan e Tomori Nelle ultime ore avevano destato preoccupazione alcuni movimenti social di Mike Maignan, che ha rimosso tutte le foto dal suo profilo Instagram. Nonostante le speculazioni dei tifosi, non risulta alcuna volontà da parte del portiere francese di lasciare il Milan in questa sessione di mercato. Discorso diverso, invece, per Fikayo Tomori. Il difensore inglese ha espresso il chiaro desiderio di rimanere a Milano, ma la società sta valutando una sua possibile cessione per fare cassa. Dall'Inghilterra arrivano conferme su contatti concreti già avviati con il Liverpool, pronto a riportare il centrale in Premier League. 5. Le parole di Amorim da Perth: il focus su Leão e Modrić A fare chiarezza sul momento dei rossoneri ci ha pensato direttamente il tecnico Rúben Amorim, intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro estivo di Perth, in Australia. Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone. ha risposto alle domande dei cronisti blindando parzialmente il connazionale: "Leão? Sarà nostro finché qualcosa non cambia". Successivamente, Amorim ha spiegato i motivi dietro il rinnovo di Luka Modrić: "Abbiamo voluto confermare Luka perché la sua leadership e la sua esperienza nello spogliatoio sono elementi insostituibili per far crescere i nostri giovani".