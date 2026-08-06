La sessione estiva di calciomercato entra ufficialmente nella sua fase più calda e le ultime ore in casa Milan stanno delineando scenari di fondamentale importanza per il futuro della rosa a disposizione di Rúben Amorim. La dirigenza di Via Aldo Rossi si trova a gestire un vero e proprio domino internazionale che unisce Milano, Istanbul, Roma e Parma, muovendosi con estrema cautela strategica ma con le idee chiarissime su come strutturare l'organico per il nuovo ciclo tecnico. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' della mattina di oggi, giovedì 6 agosto 2026, selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

Muro Milan per Rafael Leão: rifiutata la prima offerta del Galatasaray

La notizia di copertina della mattinata, rilanciata con forza dagli esperti di Sky Sport, riguarda il futuro di. Ilè uscito definitivamente allo scoperto, recapitando in sedeper l'acquisto a titolo definitivo del cartellino del numero 10 portoghese. Il club turco ha messo sul piatto una cifra complessiva pari a

La risposta del Milan è stata immediata e categorica: offerta respinta al mittente senza margini di trattativa su queste basi economiche. Il club rossonero, forte di un contratto che blinda il talento di Almada fino al 30 giugno 2028, valuta il giocatore non meno di 50 milioni di euro. In Via Aldo Rossi si attende adesso un eventuale rilancio migliorativo da Istanbul, ben consapevoli che l'addio del lusitano sbloccherebbe una serie di operazioni a catena in entrata.

Post-Leão: la strategia rossonera per Matías Soulé

Qualora il Galatasaray dovesse presentarsi con gli argomenti economici giusti, determinando l'addio di Leão,sul quale fiondarsi immediatamente. Si tratta di, trequartista ed esterno argentino classe 2003, attualmente in forza allama considerato in uscita dai giallorossi.

I radar rossoneri sono attivati da tempo sul profilo dell'ex Juventus, ritenuto perfetto per caratteristiche tecniche e duttilità nel 3-4-2-1 disegnato da Amorim. La strategia di mercato del Diavolo è tuttavia ben delineata:

Opzione primaria : richiesta di un prestito con diritto di riscatto, per valutare l'impatto del ragazzo riducendo al minimo il rischio d'impresa.

: richiesta di un prestito con diritto di riscatto, per valutare l'impatto del ragazzo riducendo al minimo il rischio d'impresa. Opzione secondaria: apertura all'acquisto a titolo definitivo solo in seconda battuta, assecondando la richiesta della Roma che fissa la valutazione a 35 milioni di euro.

Piano B sulla trequarti: i fari restano accesi su Dario Osorio

Cosa succederebbe se Rafael Leão alla fine decidesse di rimanere a Milano, respingendo le lusinghe turche? La dirigenza non si farebbe trovare impreparata. Anche in caso di permanenza del portoghese, il Milan avverte la necessità di inserire un ulteriore tassello di qualità sulla trequarti per far fronte alle incognite fisiche e di rendimento emerse negli ultimi tempi.

Il nome caldo è quello di Dario Osorio, esterno offensivo classe 2004 di proprietà dei danesi del Midtjylland e punto di forza della Nazionale cilena. Vecchio pallino dello scouting milanista, Osorio rappresenta un investimento futuribile e sostenibile: il club danese valuta il suo cartellino tra i 15 e i 20 milioni di euro, una cifra perfettamente compatibile con i cordoni della borsa rossonera a prescindere dalle grandi cessioni.

Rivoluzione in difesa: l'ombra di Gonçalo Inácio e la pista Circati

I movimenti più significativi del mercato del Milan non si limitano esclusivamente al reparto avanzato, ma investono direttamente la linea dei difensori centrali. Anche in questo caso, la chiave di volta è rappresentata dalle uscite, nello specifico dal forte interesse della Premier League nei confronti di

In caso di addio del centrale inglese, che permetterebbe di risparmiare un ingaggio pesante fino al 2027, scatterebbe l'assalto a Gonçalo Inácio dello Sporting Lisbona. Il classe 2001 è un autentico pupillo di Rúben Amorim, che lo ritiene il prototipo perfetto di centrale mancino dai piedi buoni, ideale per far partire l'azione dal basso in modo pulito. L'ostacolo principale resta la valutazione dei portoghesi, non inferiore ai 40 milioni di euro.

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Obiettivo difesa Club di appartenenza Valutazione cartellino Caratteristica principale Gonçalo Inácio Sporting Lisbona Almeno 40 milioni € Centrale mancino, regista arretrato Alessandro Circati Parma Circa 35 milioni € Fisicità, ottimo senso della posizione

Proprio per questo motivo, nelle ultime ore. Si registra infatti un forte e concreto sondaggio per, promettente difensore centrale classe 2003 che si è messo in grande evidenza con la maglia del. Di seguito un confronto schematico tra i due profili monitorati per la retroguardia:

Il Parma valuta Circati circa 35 milioni di euro: una cifra importante che testimonia il valore del ragazzo e l'intenzione del Milan di investire su profili di assoluto spessore, pronti a raccogliere fin da subito l'eredità dei titolari nello scacchiere tattico di Amorim.