La nuova era del Milan targata Rúben Amorim entra nel vivo con una mattinata di fuoco sul fronte del calciomercato. Con il raduno di Milanello ormai alle porte, la dirigenza rossonera ha impresso un'accelerazione spaventosa per consegnare al tecnico portoghese una rosa già altamente competitiva, completando un doppio colpo sull'asse con la Lazio e tracciando le linee guida per i prossimi innesti tra difesa e trequarti. Ecco a voi le Top News per la mattina di oggi, mercoledì 8 luglio 2026, selezionate e analizzate per voi dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.

Difesa blindata: fumata bianca per Mario Gila

, difensore centrale spagnolo classe 2000. Dopo le lievi divergenze sulla valutazione emerse all'inizio della settimana, l'accordo con la Lazio è stato raggiunto rapidamente sulla base dirichiesti da Claudio Lotito.

Per il calciatore è pronto un contratto quinquennale (scadenza 30 giugno 2031) da 5 milioni di euro netti a stagione, mentre l'agente Alejandro Camaño intascherà circa 5 milioni di commissioni. Da ricordare che, a causa degli accordi del 2022, la Lazio dovrà girare il 50% della quota fissa (13,75 milioni) nelle casse del Real Madrid.

Prospettiva Milan Futuro: preso anche Lorenzo Calvani

Parallelamente all'affare Gila, sebbene l'operazione sia formalmente slegata,. L'accordo con il club biancoceleste è stato siglato per una cifra compresa tra i

Il ragazzo firmerà un contratto triennale fino al 30 giugno 2029 (con opzione per il quarto anno) e inizialmente andrà a rinforzare il Milan Futuro. Sotto la guida di Sergio Navarro Barquero, l'Under 23 rossonera affronterà il prossimo campionato di Serie D, offrendo a Calvani la vetrina ideale per dimostrare ad Amorim di essere già pronto per il definitivo salto in prima squadra.

Caccia al trequartista: Karetsas in pole per il dopo Leão

Con gli investimenti estivi che hanno già superato la barriera dei 100 milioni di euro grazie anche al precedente arrivo di Gonçalo Ramos, la dirigenza si concentra ora sulla trequarti, soprattutto in considerazione della probabile partenza di Rafael Leão., talento classe 2007 del KRC Genk.

I contatti con l'entourage del trequartista mancino sono già avviati, ma l'ostacolo principale resta la valutazione da 40 milioni di euro fatta dal club belga. In casa Milan vige però la convinzione che si tratti di un'occasione da cogliere subito, prima che il giocatore diventi inavvicinabile. Le due alternative principali, molto gradite ad Amorim, portano a:

Can Uzun (classe 2005) dell'Eintracht Francoforte.

(classe 2005) dell'Eintracht Francoforte. Kerim Alajbegović (classe 2007) di proprietà del Bayer Leverkusen.

Amorim spinge per il pupillo Gonçalo Inácio

Le grandi manovre in difesa non si fermano a Gila. Con Fikayo Tomori fortemente indiziato a tornare in Premier League (direzione Coventry) e David Odogu destinato al prestito,

Il centrale mancino classe 2001, capace di agire sia nella difesa a tre che a quattro, è valutato intorno ai 40-45 milioni di euro. Qualora le uscite non permettessero un simile esborso, restano vive le piste low cost che conducono allo svincolato John Stones, a Lisandro Martínez del Manchester United e ad António Silva del Benfica.

Certi del talento: Luka Modrić verso il rinnovo

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La mattinata si chiude con una clamorosa indiscrezione legata allo spogliatoio., esercitando l'opzione unilaterale di rinnovo in suo possesso fino al 30 giugno 2027.Il fuoriclasse croato manterrà le stesse cifre dell'ingaggio attuale (4 milioni di euro netti, bonus inclusi). Nonostante l'addio a Massimiliano Allegri e la mancata qualificazione in Champions League, il Pallone d'Oro sposa le idee tattiche di Amorim, accettando una gestione del minutaggio più mirata e strategica per l'assalto alla prossima Europa League. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare già nel pomeriggio durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico.