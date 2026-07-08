Secondo alcune indiscrezioni, Luka Modrić - centrocampista croato classe 1985 - avrebbe già scelto di restare al Milan un'altra stagione, esercitando così l'opzione unilaterale di rinnovo del contratto in suo possesso fino al 30 giugno 2027 e alle stesse cifre della sua prima annata in rossonero, ovvero 4 milioni di euro netti bonus inclusi.

Lo ha riferito il quotidiano 'Tuttosport' oggi in edicola, specificando anche come l'annuncio potrebbe arrivare addirittura oggi pomeriggio, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore dei rossoneri, Rúben Amorim, in programma a 'Casa Milan' per mezzo dello stesso tecnico portoghese e del proprietario Gerry Cardinale.

Il significato della conferma di Modrić per il Milan 2026-2027

I numeri della prima stagione rossonera e la gestione di Amorim

Minuti giocati : ben 2.864 minuti complessivi.

: ben 2.864 minuti complessivi. Presenze totali : 37 apparizioni suddivise tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

: 37 apparizioni suddivise tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Rendimento: 2 gol messi a segno (contro Bologna e Pisa, entrambe reti pesantissime da 3 punti) e 3 assist decisivi per i compagni.

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Il rinnovo di Modrić in rosa e dunque la sua conferma per la stagione 2026-2027, di fatto, può essere considerato come un terzo innesto in organico dopo quelli di Gonçalo Ramos (già ufficializzato) e(ufficialità in arrivo). Soprattutto per come era finita la scorsa annata, con la mancata qualificazione del Diavolo in Champions League - competizione che Modrić avrebbe gradito giocare in rossonero - e con l'addio a Massimiliano Allegri, tecnico con cui aveva instaurato un grande feeling.Modrić, nella sua prima stagione al Milan, ha garantito un contributo di altissimo spessore e continuità, raccogliendo i seguenti dati sul terreno di gioco:Con Amorim, con tutta probabilità, visto anche l'impegno del Diavolo in Europa League, il suo minutaggio calerà e il fuoriclasse croato sarà maggiormente selezionato. Potrebbe non scendere in campo sempre, ma quando lo farà fornirà il suo consueto apporto di talento e classe cristallina al servizio della squadra rossonera.