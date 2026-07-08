Il Milan definisce con la Lazio l'acquisto del giovane laterale sinistro classe 2008: operazione da oltre 2 milioni di euro per il rinforzo del Milan Futuro
Calciomercato Milan, Gila il nome giusto per la difesa rossonera?
Contestualmente all'acquisto di Mario Gila, il Milan - sebbene questa operazione figuri come formalmente 'slegata' da quella principale - sta portando a termine il trasferimento in rossonero dalla Lazio anche del giovane Lorenzo Calvani. L'esperto di calciomercato Nicolò Schira, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del social network 'X', ha ricordato come oggi sia in programma l'incontro decisivo per la chiusura dell'affare.
Le cifre dell'affare Calvani e il ruolo di KirovskiCalvani si trasferirà dalla Lazio al Milan per una cifra compresa tra i 2 e i 2,5 milioni di euro. Il giovane difensore firmerà un contratto triennale con il club di Via Aldo Rossi, con scadenza fissata al 30 giugno 2029, con un'opzione per una quarta stagione a favore dei rossoneri.
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Chi è Lorenzo Calvani: ruoli, numeri e statisticheNativo di Latina, il giovane laterale è reduce da un'ottima stagione vissuta tra le fila della Primavera della Lazio, dove ha messo in mostra un ottimo rendimento:
- Presenze in Primavera: 30 complessive tra campionato e Coppa Italia, per un totale di 1.628 minuti giocati.
- Presenze in Under 18: 4 apparizioni per complessivi 279 minuti sul terreno di gioco.
- Lo score realizzativo: un gol all'attivo con la rappresentativa minore e ben 5 assist vincenti.
Collocazione tattica nel Milan di AmorimCalvani è un laterale di spinta dotato di un fisico atletico e ben piazzato, capace di coprire agevolmente tutta la fascia sinistra. Le sue caratteristiche gli permettono di agire sia come terzino tradizionale in una difesa a quattro, sia come esterno a tutta fascia nei sistemi di gioco che prevedono i quinti di centrocampo. Una duttilità tattica che si sposa alla perfezione con il 3-4-2-1 di riferimento del nuovo tecnico Rúben Amorim.
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