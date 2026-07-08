Contestualmente all'acquisto di Mario Gila, il Milan - sebbene questa operazione figuri come formalmente 'slegata' da quella principale - sta portando a termine il trasferimento in rossonero dalla Lazio anche del giovane Lorenzo Calvani. L'esperto di calciomercato Nicolò Schira, in un post pubblicato sul suo account ufficiale del social network 'X', ha ricordato come oggi sia in programma l'incontro decisivo per la chiusura dell'affare.

Le cifre dell'affare Calvani e il ruolo di Kirovski

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Chi è Lorenzo Calvani: ruoli, numeri e statistiche

Presenze in Primavera : 30 complessive tra campionato e Coppa Italia, per un totale di 1.628 minuti giocati.

: 30 complessive tra campionato e Coppa Italia, per un totale di 1.628 minuti giocati. Presenze in Under 18 : 4 apparizioni per complessivi 279 minuti sul terreno di gioco.

: 4 apparizioni per complessivi 279 minuti sul terreno di gioco. Lo score realizzativo: un gol all'attivo con la rappresentativa minore e ben 5 assist vincenti.

Collocazione tattica nel Milan di Amorim

Calvani si trasferirà dalla Lazio al Milan per una cifra compresa tra i. Il giovane difensore firmerà un contratto triennale con il club di Via Aldo Rossi, con scadenza fissata al, con un'opzione per una quarta stagione a favore dei rossoneri.Il colpo Calvani porta la firma strategica di, 'Sport Development Director' del club rossonero. Il classe 2008 inizierà la sua esperienza partendo dal, la formazione Under 23 rossonera che prenderà parte al campionato di Serie D nella stagione 2026-2027, con l'obiettivo di convincere Rúben Amorim di essere già pronto per il salto in prima squadra.Nativo di Latina, il giovane laterale è reduce da un'ottima stagione vissuta tra le fila della Primavera della Lazio, dove ha messo in mostra un ottimo rendimento:Calvani è un laterale di spinta dotato di un fisico atletico e ben piazzato, capace di coprire agevolmente tutta la fascia sinistra. Le sue caratteristiche gli permettono di agire sia come terzino tradizionale in una difesa a quattro, sia come esterno a tutta fascia nei sistemi di gioco che prevedono i quinti di centrocampo. Una duttilità tattica che si sposa alla perfezione con ildi riferimento del nuovo tecnico Rúben Amorim.