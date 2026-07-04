La mattinata di questo sabato 4 luglio 2026 ha portato in dote una raffica di novità cruciali per il futuro e l'assetto del Milan. La dirigenza di Via Aldo Rossi si sta muovendo con estrema decisione su molteplici tavoli caldi, delineando una vera e propria rivoluzione strutturale che spazia dalle fondamenta della linea difensiva fino al destino del reparto offensivo. Ecco l'analisi dettagliata di tutte le principali notizie di calciomercato pubblicate nelle ultime ore su 'PianetaMilan.it'.

1. Luka Modrić e il Milan: il legame continua per un altro anno

2. Difesa blindata: accordo per Mario Gila e beffa alle rivali

3. Non solo Gila: Amorim spinge per il pupillo Gonçalo Inácio

4. Rafael Leão ai saluti: sirene turche e tentazione Premier League

5. L'erede a sorpresa arriva dall'Inghilterra: mirino su Crysencio Summerville

La notizia più importante in cabina di regia riguarda il leader indiscusso dello spogliatoio.sembra ormai intenzionatopresente nel suo contratto. Il fuoriclasse croato, fresco di addio alla propria Nazionale, è pronto a legarsi ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2027 alle medesime cifre attuali (4 milioni di euro, bonus inclusi). La sua permanenza garantirà a mister Rúben Amorim quel carisma e quell'esperienza internazionale indispensabili per guidare il gruppo nei momenti chiave della stagione.Il Milan ha piazzato un prepotente scatto in avanti per la retroguardia, trovando. Il difensore centrale spagnolo classe 2000 ha espresso il suo totale gradimento per il progetto rossonero, permettendo al Milan di superare definitivamente la concorrenza di Napoli e Atalanta. Attualmente sono in corso i dialoghi serrati con la Lazio di Claudio Lotito per colmare la minima distanza economica e formalizzare l'operazione all'inizio della prossima settimana.Le richieste del nuovo tecnico Rúben Amorim sono state chiare: la squadra necessita di due innesti difensivi di prima fascia. Oltre alla pista Gila, la dirigenza milanista sta portando avanti. Il centrale mancino classe 2001, valutato tra i 40 e i 45 milioni di euro, è il vero e proprio pupillo dell'allenatore portoghese, che spinge per riaverlo ai suoi ordini e completare così una linea arretrata moderna, fisica e dotata di un'ottima uscita palla al piede.Sul fronte delle uscite,. L'esterno lusitano è ufficialmente sul mercato, con il Milan che valuta il suo cartellino tra i 60 e i 70 milioni di euro. Se da un lato il Galatasaray si è detto pronto a fare follie economiche sul fronte dell'ingaggio, la preferenza assoluta del calciatore va alla Premier League inglese. Attenzione ai prossimi giorni: ildel tecnico italiano Roberto De Zerbi, vicino a ufficializzare l'ex milanista Sandro Tonali, potrebbe decidere di sferrare l'attacco decisivo non appena si concluderà la kermesse mondiale.Per non farsi trovare impreparata all'addio del suo numero 10, la dirigenza di Via Aldo Rossi ha già attivato i propri radar internazionali. Secondo i rumors più accreditati provenienti direttamente dall'Inghilterra,, ala offensiva di proprietà del West Ham. L'esterno olandese, classe 2001, si è messo in grande mostra anche sul palcoscenico della Coppa del Mondo e sposa perfettamente la filosofia societaria basata sull'acquisto di calciatori giovani, rapidi nell'uno contro uno, dotati di grande tecnica e con un potenziale di crescita esponenziale.