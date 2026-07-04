Il fuoriclasse croato pronto al rinnovo annuale; la dirigenza chiude per Mario Gila e stringe per Gonçalo Inácio. Rafa Leão verso l'addio. Chi al suo posto?
Milan, oltre 70 milioni per una riserva come Gonçalo Ramos: scelta giusta o azzardata?
La mattinata di questo sabato 4 luglio 2026 ha portato in dote una raffica di novità cruciali per il futuro e l'assetto del Milan. La dirigenza di Via Aldo Rossi si sta muovendo con estrema decisione su molteplici tavoli caldi, delineando una vera e propria rivoluzione strutturale che spazia dalle fondamenta della linea difensiva fino al destino del reparto offensivo. Ecco l'analisi dettagliata di tutte le principali notizie di calciomercato pubblicate nelle ultime ore su 'PianetaMilan.it'.
1. Luka Modrić e il Milan: il legame continua per un altro annoLa notizia più importante in cabina di regia riguarda il leader indiscusso dello spogliatoio. Luka Modrić sembra ormai intenzionato a esercitare l'opzione di rinnovo annuale presente nel suo contratto. Il fuoriclasse croato, fresco di addio alla propria Nazionale, è pronto a legarsi ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2027 alle medesime cifre attuali (4 milioni di euro, bonus inclusi). La sua permanenza garantirà a mister Rúben Amorim quel carisma e quell'esperienza internazionale indispensabili per guidare il gruppo nei momenti chiave della stagione.
2. Difesa blindata: accordo per Mario Gila e beffa alle rivaliIl Milan ha piazzato un prepotente scatto in avanti per la retroguardia, trovando l'accordo totale con l'entourage di Mario Gila. Il difensore centrale spagnolo classe 2000 ha espresso il suo totale gradimento per il progetto rossonero, permettendo al Milan di superare definitivamente la concorrenza di Napoli e Atalanta. Attualmente sono in corso i dialoghi serrati con la Lazio di Claudio Lotito per colmare la minima distanza economica e formalizzare l'operazione all'inizio della prossima settimana.
3. Non solo Gila: Amorim spinge per il pupillo Gonçalo InácioLe richieste del nuovo tecnico Rúben Amorim sono state chiare: la squadra necessita di due innesti difensivi di prima fascia. Oltre alla pista Gila, la dirigenza milanista sta portando avanti un pressing asfissiante sullo Sporting Lisbona per Gonçalo Inácio. Il centrale mancino classe 2001, valutato tra i 40 e i 45 milioni di euro, è il vero e proprio pupillo dell'allenatore portoghese, che spinge per riaverlo ai suoi ordini e completare così una linea arretrata moderna, fisica e dotata di un'ottima uscita palla al piede.
4. Rafael Leão ai saluti: sirene turche e tentazione Premier LeagueSul fronte delle uscite, il destino di Rafael Leão appare ormai tracciato e lontano da San Siro. L'esterno lusitano è ufficialmente sul mercato, con il Milan che valuta il suo cartellino tra i 60 e i 70 milioni di euro. Se da un lato il Galatasaray si è detto pronto a fare follie economiche sul fronte dell'ingaggio, la preferenza assoluta del calciatore va alla Premier League inglese. Attenzione ai prossimi giorni: il Tottenham del tecnico italiano Roberto De Zerbi, vicino a ufficializzare l'ex milanista Sandro Tonali, potrebbe decidere di sferrare l'attacco decisivo non appena si concluderà la kermesse mondiale.
5. L'erede a sorpresa arriva dall'Inghilterra: mirino su Crysencio SummervillePer non farsi trovare impreparata all'addio del suo numero 10, la dirigenza di Via Aldo Rossi ha già attivato i propri radar internazionali. Secondo i rumors più accreditati provenienti direttamente dall'Inghilterra, il Milan sta valutando con forte interesse il profilo di Crysencio Summerville, ala offensiva di proprietà del West Ham. L'esterno olandese, classe 2001, si è messo in grande mostra anche sul palcoscenico della Coppa del Mondo e sposa perfettamente la filosofia societaria basata sull'acquisto di calciatori giovani, rapidi nell'uno contro uno, dotati di grande tecnica e con un potenziale di crescita esponenziale.
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