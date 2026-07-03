Che Mario Gila sarebbe stato uno dei pezzi pregiati di questa sessione estiva di calciomercato era ampiamente prevedibile. il difensore spagnolo, classe 2000, è stato una delle pochissime note positive dell'ultima stagione travagliata della Lazio.

Calciomercato Milan, Gila da la priorità al Napoli, ma...

A scatenare l'appetito delle big del nostro campionato è stata soprattutto la sua situazione contrattuale: lo spagnolo non ha rinnovato con il club biancoceleste e il suo contratto scadrà tra appena un anno. Una vera e propria occasione per le squadre, che si andrebbero ad accaparrare un centrale forte e che già conosce il calciomercato.

Nelle ultime ore si registra un forte interesse del Milan, che ha rimesso Gila nel mirino. Il difensore spagnolo era stato già seguito dai rossoneri quando, all'epoca, Igli Tare sedeva sulla scrivania rossonera e, ad oggi, il diavolo ha cercato di rimettersi in corsa.

A far chiarezza ci ha pensato il noto esperto di mercato Fabrizio Romano. Secondo quanto riferito dal giornalista, in questo momento la precedenza di Gila ce l'ha il Napoli. Non si tratta solamene di una coincidenza: sulla panchina dei partenopei ora siede proprio Massimiliano Allegri, allenatore che lo aveva già indicato come rinforzo perfetto quando sedeva sulla panchina del Diavolo. Il Napoli, infatti, ha già l'accordo totale con il giocatore.

L'intesa con la Lazio: Manca ancora l'accordo con Lotito . Le parti stanno valutando l'inserimento di alcune contropartite tecniche per abbassare la richiesta del club.

Manca ancora l'accordo con . Le parti stanno valutando l'inserimento di alcune contropartite tecniche per abbassare la richiesta del club. Il mercato in uscita: Il Napoli deve prima piazzare alcuni esuberi, per poi affondare per il difensore spagnolo.

Nonostante il si del calciatore, la trattativa non è ancora conclusa. Per battere definitivamente la concorrenza del Milan, il Napoli deve superare due scogli: