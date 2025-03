Milan, Furlani vuole Conte! Altri due candidati in lista. E Ibrahimovic…

Il Milan si prepara alle ultime partite di questa stagione. Contro il Como sono arrivati i tre punti per cercare di accorciare sul quarto posto visto che ci sarà un doppio scontro diretto: in questa giornata di Serie A si giocheranno Fiorentina-Juventus e Bologna-Lazio , tutte dirette concorrenti del Milan. La squadra di Sergio Conceicao, se vuole sperare in una rimonta che sembra quasi impossibile, dovrà vincere quasi tutte le partite da qui alla fine del campionato. Per il prossimo anno? Si cerca un ds e un nuovo allenatore. Le ultime novità.

Allenatore Milan, Conte gradito a Furlani: altri due nomi in corsa. La posizione di Ibrahimovic...

Secondo LaRepubblica, Sergio Conceicao non sarà confermato come allenatore del Milan. I candidati sarebbero tre, tutti italiani (QUI LA NOSTRA ANTICIPAZIONE): uno tra Antonio Conte, Roberto Mancini o Massimiliano Allegri. Il nome più gradito a Giorgio Furlani, ad rossonero, sarebbe l'attuale allenatore del Napoli, mentre gli altri due, al momento senza panchina, sarebbero tra i top svincolati e già libera. Prima però si dovrà trovare il giusto candidato per il ruolo di direttore sportivo: sempre secondo il quotidiano Ibrahimovic, consulente di RedBird, avrebbe lasciato il casting a Furlani e si sentirebbe disilluso. Paratici, avvistato a Milano, sarebbe scattato in testa: fino alla squalifica, che scade a luglio, potrebbe lavorare da Londra come consulente esterno. LEGGI ANCHE: Milan, Conceicao ci crede: "Possiamo cambiare". Ecco come. Su Fofana e Gimenez...>>>