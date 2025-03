Milan, Furlani e Paratici: contatto! Ecco cosa si sono detti

Il Milan potrebbe essere vicino alla svolta per la progettazione della prossima stagione. Come avevamo anticipato giorni fa (leggi qui), Fabio Paratici era in netta risalita nelle gerarchie di Giorgio Furlani dopo il viaggio dell'ad rossonero negli Stati Uniti per incontrare Gerry Cardinale. Alcuni rumors danno quasi per fatto l'accordo, ma per altri ci sarebbe ancora da lavorare in merito. Ecco le ultime.