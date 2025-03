Milan, direttore sportivo: Tare in pole. Nel 2019 anche Maldini…

Milan, Igli Tare il favorito per diventare il nuovo direttore sportivo rossonero. Come ricorda SportMediaset c'è un retroscena con Maldini

Il Milan potrebbe cambiare molto in estate. Il primo cambio potrebbe essere all'orizzonte. Secondo le ultime di mercato, i rossoneri dovrebbero chiudere per il nuovo direttore sportivo entro la fine di marzo. Il nome in pole è quello di Igli Tare , ex DS della Lazio . Noi di Pianeta Milan avevamo anticipato tempo fa di questa probabile scelta dei rossoneri ( QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA ). Ecco un retroscena molto interessante.

Ibrahimovic, come riportato da SportMediaset, avrebbe incontrato in questi giorni anche Igli Tare e Fabio Paratici. I colloqui sembrerebbero avere convinto il Milan a puntare sull'albanese, attualmente in vantaggio rispetto all'ex Juventus e Tottenham. Tare sembrerebbe il favorito numero uno. Come ricorda il sito, un suo eventuale arrivo al Milan sarebbe solo posticipato: nel 2019 infatti, l'ex Lazio è stato a lungo corteggiato da Paolo Maldini. Quest'ultimo infatti lo voleva al suo fianco nell'estate. Alla fine non si chiuse e il Milan puntò su Ricky Massara al tempo. LEGGI ANCHE: Milan, Conceicao ai titoli di coda: cosa non ha funzionato con lui?>>>