Milan, direttore sportivo: spunta il clamoroso nome di Burdisso!

Ormai non è più una sorpresa il fatto che il Milan sia alla ricerca di un direttore sportivo in vista della prossima stagione. I rossoneri vorrebbero aggiungere un uomo importante nella dirigenza rossonera che potrebbe prendere delle decisioni importanti per il futuro della squadra. ' PianetaMilan.it ' vi ha rivelato in esclusiva ( QUI IL LINK ) le ultime sul ruolo. Continuano però le voci sul direttore sportivo del Milan .

Milan, Burdisso: nome a sorpresa per il direttore sportivo. Ecco il motivo

Come scrive 'Tuttosport', chiunque sarà il nuovo direttore sportivo rossonero, vorrà avere parola per quanto riguarda la costruzione della rosa e l'allenatore. Il mese di marzo dovrebbe essere quello decisivo per la scelta finale. Al momento, secondo il quotidiano, non ci sarebbe nessuno in pole position, perché la scelta non sarebbe stata fatta. Ci sono già dei possibili candidati: Tare, Paratici, Berta, Modesto e non solo. Secondo 'Tuttosport', infatti, non sono da escludere possibili nomi a sorpresa. Un nome potrebbe essere quello di Nicolas Burdisso: l'ex nerazzurro ha fatto un buon lavoro con la Fiorentina e conosce bene Ibrahimovic. Al momento sarebbero solo suggestione e la sensazione, si legge, è che la fase calda ci sarà tra un paio di settimane. LEGGI ANCHE: Panchina Milan, Ancelotti verso il ritorno? Avrebbe un ruolo clamoroso!>>>