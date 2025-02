Milan, è toto direttore sportivo: e dal nulla spunta un nome a sorpresa

Ormai non è più una sorpresa il fatto che il Milan sia alla ricerca di un direttore sportivo in vista della prossima stagione. A riguardo noi di 'PianetaMilan.it' vi abbiamo rivelato in esclusiva (QUI IL LINK) come al 99% non sarà Fabio Paratici, che ha recentemente avuto esperienze con la Juventus e con il Tottenham e che al 100% non sarà Francois Modesto. Quest'ultimo sarebbe infatti ritenuto troppo vicino all'agenzia di Beppe Riso. A questo punto rimangono due porte aperte, quella che porta ad Andrea Berta e un profilo alla Igli Tare. L'ultima ipotesi citata sarebbe la preferita del club rossonero.