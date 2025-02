Milan, proposta a Berta per il ruolo di DS: la sua risposta e la verità

Carlos Passerini , collega del quotidiano 'Il Corriere della Sera', ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', rivelando come il Milan abbia fatto una proposta ad Andrea Berta per il ruolo di direttore sportivo. Come abbiamo già detto in esclusiva, comunque, la sua figura sarebbe stata meno compatibile rispetto ad un profilo alla Igli Tare per il 'gruppo di lavoro' rossonero ( ECCO QUANTO CI RISULTA ). Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, caccia al nuovo di DS: offerta a Berta. Ma c'è un grande problema

"Il direttore sportivo è la prima figura da individuato per il Milan che sarà. Non sarà Andrea Berta. Italiano, bresciano, è l'uomo che ha fatto grande l'Atletico Madrid assieme a Simeone. Il Milan lo ha sentito, gli ha fatto una proposta, ma è arrivato tardi, ma Berta aveva già un accordo all'estero. Poteva essere il profilo giusto per il Milan: non troppo ingombrante mediaticamente, ma uno che lavora bene; sarebbe stata una soluzione a lui molto gradita. Poi comunque il tempismo non è un dettaglio. Si fa il nome di Paratici, ex Juventus, e se ne fanno altri. Ciò che è certo è che c'è bisogno di un profilo di esperienza. Riportare poi Moncada nel suo originario di scout credo sia una buona idea".