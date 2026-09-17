Milan, la panchina di Amorim già a rischio? Ecco gli ultimi dettagli

"Proprietà vicina ad Amorim". Di Stefano svela la posizione del Milan sul tecnico portoghese. Cifre, analisi e retroscena verso la sfida col Lecce
Milan-Benfica: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di San Siro
Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, ha parlato in collegamento da Milanello sul futuro di Ruben Amorim e la panchina del Milan. Ecco le sue parole:
"Ad oggi, 17 settembre, riflessioni su Amorim non ce ne sono. Non c'è stato un allenatore voluto, scortato e protetto così come Amorim da questa proprietà. Da questo punto di vista c'è vicinanza totale e assoluta. Servono, però, i risultati, anche perché il Milan delle ultime settimane ha avuto una involuzione evidente e sta convincendo davvero poco".
Sembra precoce in questo momento parlare di un Amorim in bilico: Cardinale lo ha scelto in prima persona per iniziare il nuovo progetto rossonero e insieme hanno pianificato lo scorso mercato estivo. In più l'allenatore portoghese ha perso la prima gara solo ieri contro il Benfica, mentre in campionato ha conquistato 8 punti sui 12 disponibili.
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La nostra analisi: serve continuità per scacciare la crisiServe tempo, lavoro e tranquillità per trovare un Milan finalmente brillante e vincente. Non si può ogni stagione ricominciare da capo rivoltando in due la rosa. Ovviamente serviranno anche i segnali da parte di un Diavolo che ha fatto vedere finora troppo poco specialmente in fase offensiva.
- Contro il Torino e nel secondo tempo contro la Lazio si è vista una bella squadra.
- Serve lavorare proprio sui concetti tattici visti in quei minuti positivi.
- È fondamentale trovare una stabilità e una continuità sulle scelte di formazione del portoghese.
Il Diavolo deve reagire e dare risposte importanti domenica contro il Lecce.
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