Il futuro del Milan riparte proprio da Francesco Camarda. Dopo la parentesi in prestito al Lecce, utile per farsi le ossa in Serie A e misurarsi con le grandi, il bomber rossonero classe 2008 è rientrato ufficialmente a Milano. Tra poco più di un settimana sarà, invece, a Milanello per l'inizio del classico raduno estivo, pronto a mettersi a disposizione di Amorim, nuovo tecnico del diavolo.

Milan, camarda verso il rinnovo

La vera notizia, più che altro, arriva direttamente dagli uffici di via Aldo Rossi, dove la dirigenza rossonera ha voluto effettuare una vera e propria accelerazione decisiva per blindare il proprio gioiello. In settimana, l'agente del calciatore, è stato avvisato nella sede del club per un summit con la dirigenza.

Sul tavolo delle trattative, ovviamente, il rinnovo di contratto del suo assistito. i dirigenti, ovviamente, hanno voluto ribadire la centralità del ragazzo nel progetto rossonero. Secondo quanto riferito da Sportmediaset, infatti, anche Gerry Cardinale in persona ha dato il via libero definitivo per il prolungamento del giovane, con annesso adeguamento.

Il nuovo contratto legherà il giovane ai colori rossoneri fino al 30 giugno del 2031: un contratto a lungo termine per scacciare i fantasmi del mercato ed evitare addi dolorosi.

Evitare un Liberali 2.0

La mossa d'anticipo del Milan risponde ad una linea ben precisa: proteggere i propri prodotti prima che le sirene delle big diventano troppo forti. l'obiettivo di Cardinale, infatti, era quello di evitare un nuovo caso Liberali, blindando il proprio talento prima della scadenza del contratto.

Ora la palla, ovviamente, passa al campo. Durante il ritiro, il giovane Camarda avrà la possibilità di mettersi in. mostra davanti al nuovo tecnico rossonero, sempre propenso a lanciare i giovani nel mondo del calcio attuale.