Le strade del Milan e di Ismael Bennacer si sono separate definitivamente. Il club di Via Aldo Rossi e il centrocampista algerino classe '97 avevano raggiunto, nelle scorse settimane, un accordo per la risoluzione consensuale del contratto, mettendo il punto ad una storia d'amore iniziata nell'estate del 2019 con l'arrivo del calciatore dall'Empoli.

Milan, che fine ha fatto Bennacer?

Dopo sette lunghi anni legati ai colori rossoneri, il regista algerino ha salutato definitivamente Milano. Bennacer, infatti, non entrava più nei piani del club rossonero e non faceva parte del progetto tecnico del nuovo allenatore

Se la risoluzione con il Milan è ormai cosa fatta, il futuro del centrocampista ha preso una piega piuttosto inaspettata. Sembrava infatti tutto fatto e pronto per il suo sbarco in Qatar, con un accordo verbale raggiunto con l'Al-Gharafa. Tuttavia, la trattativa con il club è clamorosamente sfumata e il suo trasferimento non si è concretizzato.

Per l'ex centrocampista rossonero, quindi, si aprono dei nuovi scenari da svincolato sul mercato, in attesa di trovare una nuova destinazione che possa appagare le richieste del calciatore e del suo entourage.