Leão saluta il Milan: "È stato un viaggio incredibile. Non è un addio, sarò sempre uno di voi"

Il futuro di Warren Bondo potrebbe essere nuovamente lontano dal Milan e da Milano. Come rivelato da Nicolò Schira, esperto di mercato, il centrocampista francese di proprietà del Milan è finito nel mirino della Super Lig turca. In particolare, Samsunspor e Kasimpasa si sono messe alla finestra e hanno mostrato interesse per il classe 2003.

Calciomercato, Bondo in Turchia?

Acquistato dalnel febbraio 2025 dale reduce da un'esperienza in prestito,è tra i profili in uscita per far spazio nelle liste ed equilibrare le rotazioni della mediana rossonera. Con il mercato tuo o ancora aperto, a differenza di quello europeo, le pisterappresentano due opzioni ben concrete.

L'opzione Turchia rappresenterebbe una buonissima avventura per garantire minutaggio e continuità al giovane. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per capire se una delle due offerte turche si trasformerà in una vera e propria trattativa.