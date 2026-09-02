Arrivano delle novità su Bondo: il calciatore potrebbe lasciare il Milan per dirigersi in Turchia...
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Il futuro di Warren Bondo potrebbe essere nuovamente lontano dal Milan e da Milano. Come rivelato da Nicolò Schira, esperto di mercato, il centrocampista francese di proprietà del Milan è finito nel mirino della Super Lig turca. In particolare, Samsunspor e Kasimpasa si sono messe alla finestra e hanno mostrato interesse per il classe 2003.
Calciomercato, Bondo in Turchia?Acquistato dal Milan nel febbraio 2025 dal Monza e reduce da un'esperienza in prestito, Bondo è tra i profili in uscita per far spazio nelle liste ed equilibrare le rotazioni della mediana rossonera. Con il mercato tuo o ancora aperto, a differenza di quello europeo, le piste Samsunspor e Kasimpasa rappresentano due opzioni ben concrete.
L'opzione Turchia rappresenterebbe una buonissima avventura per garantire minutaggio e continuità al giovane. Le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per capire se una delle due offerte turche si trasformerà in una vera e propria trattativa.
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