Argentina-Uruguay rissa tra Ugarte e De Paul: interviene Messi | VIDEO

Un grave infortunio rimediato in Coppa del Mondo cancella un obiettivo di mercato dalla lista del Milan. Attraverso una nota ufficiale diramate sui propri canali social, il Manchester United ha reso note le condizioni di Manuel Ugarte. Non sono ancora noti i tempi di recupero, ma la sensazione è che il giocatore resterà fuori per diversi mesi

La dinamica dell'infortunio

Infortunio Ugarte, il comunicato ufficiale del Manchester United

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Calciomercato, Ugarte era un obiettivo del Milan