Il centrocampista classe 2001 Manuel Ugarte ha rimediato un grave infortunio ai legamenti del ginocchio: era sulla lista degli obiettivi di mercato del Milan

Matteo Chini
- Milano
Argentina-Uruguay rissa tra Ugarte e De Paul: interviene Messi | VIDEO (screen gazzetta.it)

Argentina-Uruguay rissa tra Ugarte e De Paul: interviene Messi | VIDEO

Un grave infortunio rimediato in Coppa del Mondo cancella un obiettivo di mercato dalla lista del Milan. Attraverso una nota ufficiale diramate sui propri canali social, il Manchester United ha reso note le condizioni di Manuel Ugarte. Non sono ancora noti i tempi di recupero, ma la sensazione è che il giocatore resterà fuori per diversi mesi

La dinamica dell'infortunio

Nei minuti finali del primo tempo di Uruguay-Spagna, Ugarte si è procurato una lesione che lo terrà ai box per diverso tempo. Mentre provava a strappare il pallone dai piedi di Pedri, il terzino del Napoli Mathías Olivera è finito addosso al proprio compagno di squadra. Uno scontro che è costato caro al centrocampista del Manchester United, che dopo l'intervento dello staff medico è stato costretto a lasciare il campo. Come se non bastasse, la Nazionale allenata da Marcelo Bielsa ha perso la partita contro le 'Furie Rosse' venendo definitivamente eliminata dal Mondiale.
Manuel Ugarte

Infortunio Ugarte, il comunicato ufficiale del Manchester United

Questo il comunicato diramato dal Manchester United sui propri canali ufficiali:
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Calciomercato, Ugarte era un obiettivo del Milan

Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira, gli agenti di Manuel Ugarte lo avevano proposto al Milan dopo l'approdo di Ruben Amorim in panchina. La valutazione del Manchester United si aggirava intorno ai 30 milioni di euro. Nel 3-4-2-1 del tecnico portoghese, un mediano con le caratteristiche del classe 2001 sarebbe stato interessante. Sfumato l'uruguaiano, il club rossonero dovrà virare su altri profili. I nomi in cima alla lista di Cardinale, al momento, sono quelli di Morten Hjulmand e Lucas Bergvall.

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