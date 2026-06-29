La nuova struttura del Milan non prevede la presenza di un direttore sportivo classico. Le decisioni di mercato saranno affidate a Ruben Amorim, che indicherà le caratteristiche tecniche dei giocatori necessari a rinforzare la rosa a Bobby Gradiner ed Henrik Almstadt. La parola finale spetterà sempre al proprietario Gerry Cardinale, che ha deciso di assumere un ruolo più centrale rispetto al passato. In questo scenario, potrebbe inserirsi la presenza ingombrante di Jorge Mendes, super agente portoghese che ha appena portato a Milano Gonçalo Ramos. Questa visione, però, non trova d'accordo Francesco Letizia, che ha ridimensionato la figura di Mendes nel suo intervento in diretta a 'Sportitalia'.

Milan, l'ombra di Mendes sul mercato

Letizia: "Non è vero che Mendes ha in mano il mercato del Milan"

"Nell'ambito di un affare così importante come quello di Gonçalo Ramos si è instaurato un feeling tra Gerry Cardinale e Jorge Mendes. Entrambi sono uomini d'affari di grandissimo livello. Questo non significa che Mendes abbia in mano il mercato del Milan. Non lo ha mai avuto, ha portato quattro giocatori in croce nella storia del Milan. È ora di finirla con questa morbosità su chi sia a fare il mercato del Milan. Ora che non si può più parlare di Furlani e Tare si passa a Mendes? Quando Pastorello ha fatto il mercato del Napoli e Riso quello della Roma non mi pare che siano state dette le stesse cose. Se Mendes avrà delle buone occasioni da offrire, il Milan le prenderà in considerazione. Ma questo non significa che non verranno valutati altri giocatori".

I giocatori che Mendes ha portato al Milan negli ultimi anni

André Silva (2017), 38 milioni di euro: 10 gol e 2 assist in 41 partite

(2017), di euro: 10 gol e 2 assist in 41 partite Diogo Dalot (2020), prestito oneroso a 500 mila euro : 2 gol e 3 assist in 33 partite

(2020), prestito oneroso a : 2 gol e 3 assist in 33 partite Pervis Estupinan (2025), 17 milioni di euro: 1 gol e 1 assist in 19 partite

(2025), di euro: 1 gol e 1 assist in 19 partite Rafael Leao (2019), 49 milioni di euro: 80 gol e 65 assist in 291 presenze

Proprietario dell'agenzia 'GESTIFUTE',dispone di un immenso parco di giocatori e gli esperti di mercato lo considerano uno dei migliori procuratori in circolazione. L'agente portoghese cura gli interessi di, in ordine di tempo gli ultimi due innesti del. Tanti degli obiettivi dei rossoneri che stanno circolando negli ultimi giorni fanno parte della scuderia di Mendes, come Antonio Silva e Tiago Gabriel.Queste le parole disull'influenza diCome spiegato da Letizia, non sono poi tantissimi i calciatori che Mendes ha portato al Milan nelle ultime stagioni. Tuttavia, alcuni di questi sono costati caro al club di Via Aldo Rossi, e non tutti anno reso come ci si poteva aspettare: