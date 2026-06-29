Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, era partito inizialmente da un'idea di Diavolo "alla tedesca" per inaugurare il suo nuovo corso societario. Lo scenario iniziale, che prevedeva l'eventualità di vedere figure come Ralf Rangnick o Markus Krösche alla direzione tecnica del club di Via Aldo Rossi, è stato tuttavia accantonato a favore di una gestione interamente interna delle risorse. Di fatto, il club si ritrova oggi a battere bandiera portoghese, tanto nella scelta della panchina quanto nelle linee strategiche del mercato.

Il ruolo di Jorge Mendes come regista strategico

Sul mercato, le precise indicazioni del nuovo tecnico lusitanovengono elaborate, sviluppate e concretizzate da quello che si sta dimostrando il vero regista "occulto" della sessione estiva rossonera: il super procuratore. Secondo quanto analizzato oggi in edicola da Corriere dello Sport e Tuttosport, il Milan ha ovviato alla mancanza di esperienza sul campo dei propri dirigenti addetti alle trattative – il "Director of Player Trading" Hendrik Almstadt e il "Director of Football Intelligence" Bobby Gardiner – affidandosi proprio alla fitta rete di relazioni di Mendes.

Le prime risposte concrete di questa sinergia sono già evidenti:

Gonçalo Ramos : assistito di Mendes tramite l'agenzia Gestifute, si trasferirà in rossonero dal PSG per 74 milioni di euro più bonus.

: assistito di Mendes tramite l'agenzia Gestifute, si trasferirà in rossonero dal PSG per 74 milioni di euro più bonus. António Silva: difensore centrale del Benfica, anch'egli nella scuderia Mendes, è ormai vicinissimo a seguire le orme del connazionale.

I precedenti storici dell'asse Mendes-Milan

Gennaio 2025 : la mediazione per l'arrivo di Sérgio Conceição sulla panchina e il contestuale sbarco di João Félix in prestito dal Chelsea.

: la mediazione per l'arrivo di Sérgio Conceição sulla panchina e il contestuale sbarco di João Félix in prestito dal Chelsea. Estate 2025 : l'acquisto dell'esterno Pervis Estupiñán, prelevato dal Brighton per un'operazione da 19 milioni di euro, bonus inclusi.

: l'acquisto dell'esterno Pervis Estupiñán, prelevato dal Brighton per un'operazione da 19 milioni di euro, bonus inclusi. Il passato remoto: la storica e discussa trattativa che portò André Silva a Milano dal Porto per una cifra vicina ai 38 milioni di euro.

Nuovi obiettivi: non solo elementi della scuderia Gestifute

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Marc Casadó : giovane centrocampista spagnolo di proprietà del Barcellona.

: giovane centrocampista spagnolo di proprietà del Barcellona. Pedro Gonçalves : duttile attaccante esterno in forza allo Sporting Lisbona.

: duttile attaccante esterno in forza allo Sporting Lisbona. Francisco Trincão: ala offensiva, anch'egli protagonista con la maglia del club biancoverde.

La collaborazione tra la galassia Mendes e il club di Via Aldo Rossi non è una novità, sebbene i riscontri passati abbiano vissuto di forti alti e bassi. Il Diavolo spera ora in una netta inversione di tendenza rispetto ai precedenti storici dell'accordo:L'influenza del procuratore portoghese è destinata ad allargarsi anche in veste di puro intermediario internazionale. Mendes potrebbe infatti facilitare l'approdo in rossonero di un altro difensore di spessore:dello Sporting Lisbona. Il calciatore è assistito dalla "AS1" (la medesima agenzia che cura gli interessi di mister Amorim), realtà con cui Mendes vanta legami solidissimi.Sul tavolo dei colloqui diretti per completare la rosa figurano inoltre altri tre profili di caratura internazionale monitorati con estrema attenzione: