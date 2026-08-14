Dalle dichiarazioni in Portogallo ai messaggi criptici sui social: la ricostruzione dell'estate di Rafael Leao, in bilico tra cessione e permanenza al Milan
Leão può davvero restare al Milan? Intanto il Galatasaray si è rifatto sotto
Attualmente alle prese con l'infortunio al quadricipite, Rafael Leão resta senza dubbio l'uomo più chiacchierato di quest'estate di mercato a Casa Milan. A meno di venti giorni dalla chiusura della finestra estiva, però, il futuro del portoghese è ancora tutto da decidere. Ripercorriamo i momenti salienti di questa telenovela per provare a cogliere qualche indizio su quello che potrebbe succedere da qui al 1° settembre.
Milan, Leão: le dichiarazioni dal PortogalloTutto ha inizio lo scorso 30 maggio, quando Leão, intervistato dall'emittente lusitana 'Sport TV', dichiara di voler lasciare il Milan per intraprendere una nuova avventura all'estero.
"Penso di avere già dato tutto quello che avevo nel Milan. Ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, sarei molto contento. Dopo il Mondiale studierò le migliori opzioni per il futuro della mia carriera, per continuare a competere ai massimi livelli nel calcio europeo".
Nelle settimane successive il portoghese ha rincarato la dose con altre interviste, ma a frenare la sua cessione c'è un problema che non può essere trascurato: la mancanza di offerte.
I blitz dalla Turchia e le sirene inglesiGli unici due club ad essersi mossi concretamente per Leão sono stati Fenerbahce e Galatasaray. I 'Canarini Gialli' hanno mandato un emissario a Milano per sondare la fattibilità dell'operazione, salvo poi virare su Romelu Lukaku. I 'Cimbon', invece, hanno presentato un'offerta da 35 milioni di euro che è stata prontamente rispedita al mittente dalla dirigenza rossonera. Stando a quanto riportato dal giornalista turco Yakup Çınar, anche Aston Villa e Leeds United si sarebbero mosse per arrivare al numero 10 del Milan. I due club inglesi avrebbero messo sul piatto 55 milioni di euro per convincere il club di Via Aldo Rossi, ma i 10 milioni di stipendio chiesti dal giocatore hanno fatto saltare la trattativa.
I messaggi criptici lanciati sui socialNegli ultimi giorni, a far discutere sono stati due contenuti pubblicati da Leao sul proprio account Instagram. Il primo è una storia contenente parole che sembrano far riferimento al super agente Jorge Mendes:
"Il mio unico pensiero è il campo: sono concentrato sul dare il massimo, ogni singola partita e ogni singolo allenamento. Solo per evitare ogni forma di speculazione e notizie non vere, ribadisco che da tempo ho affidato la gestione di tutti i miei interessi esclusivamente alla mia famiglia e ai miei avvocati. Nessun altro soggetto è autorizzato a parlare a mio nome. Testa ai prossimi obiettivi".
Poche ore dopo, sempre su Instagram, spunta un altro post criptico. Leao ha pubblicato un video che parte dai fischi di San Siro dopo la sconfitta contro il Cagliari e prosegue con immagini del Mondiale e delle vacanze. Il tutto accompagnato dalla descrizione: "Il sole non si nasconde mai dietro la montagna". Lui è il sole e il Milan la montagna? Forse il contrario? entrare nella testa del classe 1999 è complicato, ma nei prossimi giorni ci sarà un incontro che potrebbe essere decisivo.
Il vertice con CardinaleCome riportato dal sito 'Gianlucadimarzio.com', per la prossima settimana è in programma un incontro tra Gerry Cardinale e Leão. L'obiettivo del vertice sarà quello di capire insieme quale strada sia meglio percorrere, sia per il bene del club sia per quello del giocatore. Una risposta definitiva sul destino del portoghese, dunque, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.
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