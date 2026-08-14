Attualmente alle prese con l'infortunio al quadricipite, Rafael Leão resta senza dubbio l'uomo più chiacchierato di quest'estate di mercato a Casa Milan. A meno di venti giorni dalla chiusura della finestra estiva, però, il futuro del portoghese è ancora tutto da decidere. Ripercorriamo i momenti salienti di questa telenovela per provare a cogliere qualche indizio su quello che potrebbe succedere da qui al 1° settembre.

Milan, Leão: le dichiarazioni dal Portogallo

"Penso di avere già dato tutto quello che avevo nel Milan. Ambisco ad avere una nuova sfida in un nuovo campionato. E se questo dovesse accadere, sarei molto contento. Dopo il Mondiale studierò le migliori opzioni per il futuro della mia carriera, per continuare a competere ai massimi livelli nel calcio europeo".

Tutto ha inizio lo scorso 30 maggio, quando, intervistato dall'emittente lusitana 'Sport TV', dichiara di voler lasciare ilper intraprendere una nuova avventura all'estero.

Nelle settimane successive il portoghese ha rincarato la dose con altre interviste, ma a frenare la sua cessione c'è un problema che non può essere trascurato: la mancanza di offerte.

I blitz dalla Turchia e le sirene inglesi

I messaggi criptici lanciati sui social

"Il mio unico pensiero è il campo: sono concentrato sul dare il massimo, ogni singola partita e ogni singolo allenamento. Solo per evitare ogni forma di speculazione e notizie non vere, ribadisco che da tempo ho affidato la gestione di tutti i miei interessi esclusivamente alla mia famiglia e ai miei avvocati. Nessun altro soggetto è autorizzato a parlare a mio nome. Testa ai prossimi obiettivi".

Gli unici due club ad essersi mossi concretamente persono stati. I 'Canarini Gialli' hanno mandato un emissario a Milano per sondare la fattibilità dell'operazione, salvo poi virare su Romelu Lukaku . I 'Cimbon', invece, hanno presentato un'offerta dache è stata prontamente rispedita al mittente dalla dirigenza rossonera. Stando a quanto riportato dal giornalista turco Yakup Çınar, anchesi sarebbero mosse per arrivare al numero 10 del. I due club inglesi avrebbero messo sul piattoper convincere il club di Via Aldo Rossi, ma ichiesti dal giocatore hanno fatto saltare la trattativa.Negli ultimi giorni, a far discutere sono stati due contenuti pubblicati dasul proprio account. Il primo è una storia contenente parole che sembrano far riferimento al super agente

Poche ore dopo, sempre su Instagram, spunta un altro post criptico. Leao ha pubblicato un video che parte dai fischi di San Siro dopo la sconfitta contro il Cagliari e prosegue con immagini del Mondiale e delle vacanze. Il tutto accompagnato dalla descrizione: "Il sole non si nasconde mai dietro la montagna". Lui è il sole e il Milan la montagna? Forse il contrario? entrare nella testa del classe 1999 è complicato, ma nei prossimi giorni ci sarà un incontro che potrebbe essere decisivo.

Il vertice con Cardinale

Come riportato dal sito 'Gianlucadimarzio.com', per la prossima settimana è in programmaL'obiettivo del vertice sarà quello disia per il bene del club sia per quello del giocatore. Una risposta definitiva sul destino del portoghese, dunque, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.