Calciomercato Milan, dall'Inghilterra: 'Contatti con Leao'. La possibile cifra

"Non vedo la permanenza di Leao come una certezza, perché resta il giocatore più forte della squadra, ma per Allegri – anche a causa dei numerosi infortuni – non è più l'intoccabile delle stagioni precedenti. Si valuteranno offerte", parla così il giornalista Peppe Di Stefano che segue quotidianamente il Milan per Sky Sport. Nella sua intervista al sito sempremilan.com ha parlato proprio del possibile futuro del portoghese.
Dall'Inghilterra: "Arsenal contatti per Leao". Ecco la possibile richiesta del Milan
Calciomercato Milan, in Italia si parla di un possibile rinnovo di Leao, mentre all'estero si parla di un interesse dell'Arsenal. Ecco gli ultimi rumors
A fare eco alle parole di Di Stefano arrivano i rumors dall'Inghilterra: secondo il sito footballtransfers.com l'Arsenal sarebbe pronto a investire per l'attaccante rossonero durante la prossima sessione di calciomercato. Secondo il sito il Diavolo sarebbe pronto a cedere il portoghese per circa 80 milioni di euro. Il direttore sportivo dei Gunners Andrea Berta avrebbe già avuto dei colloqui diretti con i rappresentanti di Leao. Vedremo quale sarà il destino dell'attaccante rossonero. Al momento restano solo delle indiscrezioni. In Italia ad esempio si è parlato e si parla di un possibile rinnovo con il Milan.
