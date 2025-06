Rafael Leao, attaccante esterno del Milan, sarebbe diviso tra Bayern Monaco ed Arsenal allo stato attuale. Il portoghese, nel corso dell'ultima stagione, non ha avuto la stessa continuità e costanza degli anni passati in rossonero, anche se tutto sommato non è stata disastrosa. Qualche screzio con Paulo Fonseca e Sérgio Conceicao, però, lo ha portato al famoso cooling break prima e a qualche panchina di troppo poi, che non deve aver ben digerito. E nonostante un rinnovo di contratto firmato non troppo tempo fa, il classe 1999 potrebbe anche lasciare il Diavolo in estate.