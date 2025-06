Calciomercato Milan, Allegri frena la partenza di Leao. Bayern su Williams

Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, "Entrambi hanno avuto la stessa investitura: Massimiliano Allegri non vuole che partano". Il riferimento è a due esterni rossoneri, Saelemaekers e Leao. Il primo di ritorno da un anno alla Roma, dove ha saputo portare ottime prestazioni e dove è sicuramente cresciuto. Il secondo è ancora soggetto a voci incessanti di mercato, ma la volontà del tecnico livornese è quella di farlo rimanere al Milan, per averlo a disposizione la prossima stagione.

A meno di sviluppi strani last minute o clamorose sorprese, Rafael Leao non dovrebbe partire per altre destinazioni al di fuori di Milanello. Per il numero 10 del Milan, il messaggio è stato chiarissimo dai primi giorni in cui è arrivato Max: il portoghese sarebbe stato al centro del progetto per la stagione 2025/2026. A maggior ragione dopo che il Bayern, il contendente più importante per accaparrarsi Leao, sembra star virando invece su Nico Williams.