Calciomercato Milan, un centravanti per Allegri: 5 nomi sul piatto

'Tuttosport' oggi in edicola, facendo il punto sul calciomercato del Milan, ha ricordato come il club di Via Aldo Rossi stia cercando un centravanti da regalare al suo nuovo allenatore, Massimiliano Allegri, in questa finestra trasferimenti. I rossoneri vogliono un altro bomber oltre a Santiago Giménez. Da un lato, il Milan proteggerà l'investimento fatto (35 milioni di euro bonus inclusi) in inverno sull'ex Feyenoord; dall'altro, però, Allegri - che ha chiesto di non cedere Rafael Leão - ha in mente un tipo di attaccante centrale diverso per la sua squadra. Sono cinque i nomi sul piatto. Vediamoli tutti. PROSSIMA SCHEDA