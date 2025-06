Una delle prime richieste di Massimiliano Allegri per il Milan in questo calciomercato estivo è stata Dusan Vlahovic. I rossoneri, infatti, dovrebbero separarsi da Luka Jovic, che difficilmente firmerà il rinnovo di contratto, e da Tammy Abraham, vicino al rientro dal prestito alla Roma. A questo si aggiunga che Francesco Camarda potrebbe essere mandato altrove per farlo giocare, chiaramente a titolo temporaneo. E anche se il Diavolo avrà una sola competizione, il solo Santiago Gimenez non può di certo reggere un intero reparto. Per questo motivo il nuovo tecnico avrebbe chiesto un profilo che già conosce la Serie A da affiancare al messicano.