Milan, caccia al difensore tra Gonçalo Inácio e la sorpresa Sylla: Krösche non è ancora chiuso

Ci avviciniamo sempre di più alla prossima sessione di calciomercato in cui il Milan sarà attivo: i rossoneri hanno subito tanti infortuni nel mese di ottobre e servirà più profondità alla rosa di Ruben Amorim. Come scrive "Tuttosport" ci sarà sicuramente un rinforzo in difesa con Gonçalo Inácio dello Sporting che resta il preferito del Milan, anche se viene osservato da vicino anche Massiré Sylla dell’Union St. Gilloise e altri profili presenti nella lista del club.

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Markus Krösche nuovo Head of Football del Milan

Emergenza infortuni e la situazione in difesa

Gli obiettivi di mercato: Gonçalo Inácio e Massiré Sylla

Servono, invece, ancora dei passaggi per definire l'arrivo di Markus Krösche come nuovo Head of Football. I due club stanno discutendo sull’ammontare dell’indennizzo che il Milan dovrà versare all’Eintracht per far decadere la clausola di non concorrenzialità presente nel contratto ( qui gli ultimissimi dettagli ). L'arrivo del dirigente esperto resta un passaggio molto importante per i rossoneri: con il suo aiuto, già a partire da gennaio, si potrebbe rinforzare ulteriormente la squadra con profili interessanti. In più la sua mano sarà determinante sulle possibili cessioni, un lato del mercato in cui il Milan ha faticato molto in estate.Passando al colpo in difesa: in questo momento Amorim può contare solo su De Winter, Pavlovic, Gila e Diawara in quel reparto (Terracciano è più terzino o braccetto). Senza Gabbia e senza Tomori out per infortunio le rotazioni sono praticamente impossibili, ecco perché servirà unAmorim conosce benissimo: lo Sporting potrebbe chiedere circaper cedere il portoghese, adattissimo al calcio dell'allenatore rossonero. Sa gestire e impostare benissimo dal basso, così come avanzare palla al piede.

Massiré Sylla (classe 2005) è la novità degli ultimi giorni: difensore centrale di piede destro che nella difesa a tre gioca come braccetto destro. È molto dominante dal lato fisico e sui duelli aerei vista la sua stazza ed è anche bravo nei passaggi e nelle uscite dal basso, anche se potrebbe migliorare tecnicamente.